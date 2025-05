SC Union Nettetal erhält sich Chance auf Ligaverbleib

Union Nettetal hat am Freitagabend die Minimalchance auf den Klassenverbleib in der Oberliga gewahrt und im Heimspiel den SV Sonsbeck mit 3:1 (0:0) geschlagen. Als Tabellensechzehnter beträgt der Rückstand auf Rang 15nur noch einen Punkt. Sollte der insolvente KFC Uerdingen als Regionalliga-Absteiger nicht für die Oberliga in der kommenden Saison melden, würde der 15. Platz für den Klassenverbleib reichen.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es dann keine 120 Sekunden bis Malik Timmerberg im Nachsetzen das Spielgerät über die Linie drückte. Nach einer Ecke von Zitzen konnten die Sonsbecker zunächst klären, allerdings kam Zitzen erneut an den Ball, bediente Timmerberg, der wiederum im zweiten Versuch den Ball zum 1:0 im Netz unterbrachte.

Union war zu Beginn der Partie griffiger, blieb jedoch ohne große Torchance. Trotzdem gab es nach vier Minuten eine gute Offensivaktion, als Nico Zitzen den Ball von der rechten Strafraumseite hoch hineinbrachte – allerdings kam Justin Coenen bei seinem Startelf-Comeback nicht richtig zum Ball. Auf der anderen Seite kam Sonsbecks Niklas Binn an der Strafraumgrenze gefährlich zum Abschluss, doch Nettetals Torwart Elvedin Kaltak war auf der Hut und lenkte den Ball zur Ecke.

Die Führung hielt für die Union jedoch nicht lange. Ein langer Abschlag von Torwart Jonas Holzum landete weit vorne bei Alexander Maas, der sich anschließend stark durchsetzte und den Ball vom Innenpfosten ins Tor beförderte (55. Minute). Beinahe wäre kurz darauf die Führung der Gäste gefallen, doch Nettetals Torhüter Kaltak tauchte unten rechts ab und parierte den Ball von Yuichiro Kichize zur Ecke (67. Minute).

Nach einer Ecke von Zitzen köpfte Florian Wolters dann in der 75. Minute den Ball mustergültig zur 2:1-Führung ein. Es wurde der Tag des Nico Zitzen, der für den angeschlagenen Pascal Schellhammer auch die Kapitänsbinde trug. Nur fünf Minuten später sicherte sich Nettetal den Ball und Zitzen lief alleine auf Sonstbeck Torhüter Holzum zu, legte den Ball im Strafraum quer und der eingewechselte Noel Gergorec erhöhte auf 3:1. Nettetal rannte in der Schlussphase weiter an, verpasste es aber das Ergebnis noch höher zu gestalten. Durch den Heimsieg gewinnen die Nettetaler aber nun neue Hoffnung im Abstiegskampf.

Nettetal muss auf den KFC hoffen

„Wir wussten um die Qualität von Sonsbeck. Sie waren von Anfang an sehr aggressiv in den Zweikämpfen. Wir standen zu tief mit der letzten Kette“, sagte Trainer Kemal Kuc. Durch die Einwechslungen im zweiten Durchgang bekam seine Mannschaft allerdings mehr Stabilität in der Mitte des Feldes und gleichzeitig mehr Tempo durch Noel Gergorec und Kaies Alaisame über die Außenbahnen.

„In der zweiten Halbzeit waren wir dann sehr aggressiv in der Zweikampfführung. Auch nach dem Gegentor haben wir Charakter gezeigt und weiter mit Tempo nach vorne gespielt. Insgesamt haben wir sehr gut in der zweiten Halbzeit geliefert und damit auch verdient gewonnen“, so Kuc weiter.

In der Tabelle klettert der SC Union Nettetal mit 27 Punkten auf Tabellenplatz 16 und ist somit nur noch einen Punkt von Platz 15 entfernt, der unter Umständen zum Klassenverbleib reichen könnte. Der 14. Tabellenplatz, der definitiv zum Klassenverbleib reicht, ist nur noch fünf Punkte entfernt. Bereits am kommenden Freitagabend treten die Nettetaler dann auswärts (19.30 Uhr) bei der SSVg Velbert an.