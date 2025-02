SC Union Nettetal: Ein Punkt, der Mut macht

Die Sieglos-Serie von Union Nettetal setzt sich fort, beim 1. FC Kleve erreichte die Mannschaft von Trainer Kemal Kuc aber zumindest Teilerfolge: Am Ende stand zum einen ein 1:1-Remis, zum anderen zeigte die Mannschaft dieses Mal eine Leistung, die man im Abstiegskampf an den Tag legen muss. Trotzdem wäre wohl mehr möglich gewesen.

Auch in der Anfangsphase machte Timmerberg bereits auf sich aufmerksam, blieb jedoch noch glücklos: Nach wenigen Minuten lief er alleine auf Kleves Torwart Ahmet Taner zu, konnte allerdings den Ball nicht im Tor unterbringen. Im Anschluss musste Nettetal allerdings den Rückstand hinnehmen, da Diwan Duyar in der 18. Minute zum 1:0 für Kleve traf. Vorausgegangen war ein langer Einwurf des Gegners, den Union nicht konsequent verteidigte. Weitere Großchancen blieben dann im ersten Durchgang aus. Allerdings wirkte Nettetal insgesamt gefährlich als Kleve.

Personell änderte Kuc die Startformation im Vergleich zur Vorwoche in St. Tönis auf gleich fünf Positionen. Winterzugang Malik Timmerberg stand nach zwei Einwechslungen erstmals in der Startelf, was sich am Ende bezahlt machen sollte. Denn Timmerberg erzielte in der 70. Minute den wichtigen 1:1-Ausgleich für Nettetal.

Nettetal lässt Chancen liegen

Im zweiten Durchgang drückte der SCU verstärkt auf das Tor der Klever, zeigten sich aber wie in den Vorwochen vor dem Tor ineffektiv. In der 48. Minute war es nach einer Flanke von der linken Seite Leonard Bajraktari, der den Ball nicht vollends traf und über die Latte setzte. Nettetal zeigte sich in der Folge taktisch diszipliniert und kombinierte offensiv richtig gut. Die Angriffsbemühungen der Klever ersticken die Nettetaler bereits frühzeitig im Keim. „Das war genau die Moral, der Kampf und das Herz, was wir im Abstiegskampf benötigen“, sagte Kuc über die Einstellung seines Teams im zweiten Durchgang. In der 57. Minute brachte dann Leonit Popova den Ball von der rechten Seite hoch in den Strafraum hinein, doch fünf Meter vor dem Tor war es wieder Bajraktari, der das Spielgerät über das Tor setzte.

Doch Nettetals Spieler setzten ihren mutigen Auftritt fort und standen hinten stabil. Die Mühen zahlten sich in der 70. Minute schließlich aus: Nach einer Flanke von der rechten Seite durch Florian Heise stand Timmerberg am zweiten Pfosten goldrichtig und drückten dem Ball zum 1:1 über die Linie. In den letzten 20 Minuten kesselten die Nettetaler die Gäste dann förmlich in der eigenen Hälfte ein und erspielten sich weitere gute Chancen, unter anderem durch den erst 18-jährigen Noel Gergorec. Schlussendlich blieb es beim 1:1-Unentschieden.

Kuc schöpft Hoffnung

„Es war die beste zweite Halbzeit von uns. Genau das Gesicht müssen wir im Abstiegskampf zeigen. Wir hätten aber mindestens zwei Tore mehr schießen müssen. Aber so ist Fußball. Jeder hat aber bis zur letzten Minute gekämpft. Nur so können wir den Klassenerhalt schaffen“, fasste Kuc abschließend zusammen.

Mit 13 Punkten belegt Nettetal in der Tabelle weiterhin den vorletzten Tabellenplatz. Am kommenden Wochenende rollte kein Ball in der Oberliga. Zeit genug für die Spieler einmal durchzuschnaufen. Am Sonntag, dem 9. März folgt dann das Auswärtsspiel beim 1. FC Monheim, der sich ihrerseits mit 4:2 bei den Sportfreunden Niederweningern durchgesetzt haben. Monheim verbesserte sich durch den Sieg mit 22 Punkten auf Tabellenplatz zwölf.