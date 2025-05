SC Union Nettetal: Drei Punkte holen, egal wie

Wäre die Saison doch noch ein paar Spiele länger. Oder alternativ: Hätte der SC Union Nettetal doch nur ein paar Spiele früher angefangen, in Form zu kommen und plötzlich Spiele zu gewinnen. „Rom wurde nicht in zwei Tagen erbaut, du brauchst Zeit“, witzelt dazu Nettetal-Coach Kemal Kuc. Doch die Zeit hat er nicht.

Denn am Spieltag 31 von 34 schwimmen die Gelegenheiten, die sichere Insel Klassenerhalt noch zu erreichen, doch mehr und mehr davon. Und so kann man sich auch über eine tolle Leistung gegen den Tabellenführer Schonnebeck, der Nettetal erst in der Nachspielzeit vergangenen Sonntag mit 3:2 bezwang, kaum freuen – was zu einem früheren Zeitpunkt der Saison wohl anders gewesen wäre.

„Einen Punkt hätten wir gegen Schonnebeck verdient, allein schon wegen der Moral. Aber das bringt uns nichts. Den Jungs habe ich ihn der Kabine gesagt: ‚Für mich habt ihr gewonnen‘ “, sagt Kuc. Die bis knapp vor der Halbzeitpause bestehende 2:0-Führung wusste Nettetal nicht zu verteidigen, trotz eines enormen Aufwandes. „Wir haben in der 70. Minute noch Schonnebeck immer wieder angelaufen, sie konnten das nicht parieren“, findet Kuc. Konnten sie dann doch: Zuerst vergab Schonnebeck einen Foulelfmeter (89.) und in Minute drei der Nachspielzeit gelang dem Ligaprimus doch noch der unerwartete Lucky Punch.