SC Union Nettetal besiegt den Siegesfluch

Der Fluch ist beendet, der gordische Knoten zerschlagen, der Befreiungsschlag gelungen. Alle wohlbekannten Fußball-Floskeln könnten in diesem Fall nicht angebrachter sein. Der SC Union Nettetal gewinnt nach über sechs Monaten wieder ein Spiel in der Oberliga. Mit 4:1 (1:0) gingen die Nettetaler im Heimspiel gegen den Mülheimer FC 97 als Sieger vom Platz und feierten zugleich den höchsten Saisonsieg.

Trotz der angespannten Tabellensituation gingen die Nettetaler äußerst motiviert in die Partie. Das Heimspiel gegen die abstiegsbedrohten Mülheimer war zugleich auch der letzte Strohhalm im Abstiegskampf für die Union. Defensiv stand sie äußerst sicher und ließ überhaupt nichts zu. Die Intensität in den Zweikämpfen stimmte von der ersten Minute an. Auch die nötige Spielfreude merkte man den Spielern sichtlich an, die trotz des Tabellenstandes überhaupt nicht angespannt wirkten. Offensiv setzte Nettetal immer wieder Nadelstiche. Und genau diese Mischung war es, die am Ende zum Erfolg führte.

Die erste gute Möglichkeit für Nettetal hatte Luka Drca (11. Minute), dessen Kopfball im Anschluss an eine Ecke knapp links am Tor vorbeiging. Anschließend versuchte es Samuel Derkum (27.) aus der zweiten Reihe. Doch auch sein Ball ging knapp am Tor vorbei. Einen weiteren Höhepunkt ereignete sich dann in der 39. Minute, als Florian Heise in Richtung Tor zog. Heise konnte dabei jedoch nur mit einem Foul gestoppt werden. Mülheims Luan Petsch sah wegen wiederholten Foulspieles die Gelb-Rote Karte.