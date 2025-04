Der SC Uckerath verlor mit 1:2 gegen den abstiegsbedrohten VfR Hangelar. – Foto: Christoph Tiroux

SC Uckerath verabschiedet sich aus dem Aufstiegsrennen Bezirksliga, Staffel 2: Durch das 1:2 gegen den VfR Hangelar ist der Aufstieg für den SC Uckerath in weite Ferne gerückt. Verlinkte Inhalte BZL Mittelrhein St. 2 Friesdorf TuS Mondorf SV Wachtberg Wahlscheid + 12 weitere

Acht Spieltage sind es nun noch und dieser 22. Spieltag hat das Aufstiegsrennen in Staffel 2 der Bezirksliga von vier auf drei Mannschaften reduziert. Hinter dem Spitzenduo aus Blau-Weiß Friesdorf und dem TuS Mondorf (jeweils 47 Punkte), kann nun nur noch der 1. FC Niederkassel (41 Punkte) einigermaßen Schritt halten. Der Abstand des SC Uckerath ist am Sonntag auf acht Punkte angewachsen.

Zwei Elfmeter ins VfR-Glück



Der VfR Hangelar war in der Rückserie bisher eigentlich recht glücklos unterwegs. Vor dem Spiel gegen Uckerath stand nur ein einziger Sieg in 2025 zu Buche, für kriselnden Uckerather waren es immerhin drei Siege. Während der SCU trotzdem noch im oberen Mittelfeld steht, geht es für den VfR ums Überleben in der Bezirksliga. Zwei Elfmeter bescherten Hangelar den extrem wichtigen Dreier. Clemens Heinen erzielte in der vierten Minute vom Punkt seinen 16. Saisontreffer. Erst in der 66. Minute glich Uckerath durch Adrian Hotel aus, der sich den Ball direkt danach schnappt und zum Mittelkreis brachte. Kurz darauf geriet Hangelar sogar in Unterzahl. Aber anstatt, dass der Favorit das Spiel nun komplett auf seine Seite zog, zeigte der Unparteiische in Minute 77 erneut auf den Punkt - dieses Mal trat Daniel Hefele an und machte den 2:1-Sieg perfekt.

SV Beuel vor unlösbarer Aufgabe



Aber nicht nur der VfR Hangelar sammelte extrem wichtige Punkte im Tabellenkeller, auch der MSV Bonn darf weiter vom Klassenerhalt sprechen. Im Kellerduell gegen Schlusslicht SV Beuel hatten die Gäste beim 3:2 das bessere Ende für sich. Gabriel Schuten nutzte einen MSV-Fehler in der 14. Minute zwar zur 1:0-Führung, in der Folge schlug der MSV durch Mucteba Dogan (24.), Aboubakr Mohammed SalihIsdayrah (28.) aber gleich doppelt zurück. Per Foulelfmeter erhöhte Ronay Cöcel sogar auf 3:1. Beuel verkürzte in der 71. Minute zwar durch Ümit Keskin, mehr war aber nicht mehr drin. Bonn springt auf den 14. Platz und ist zwei Punkte hinter dem rettenden Ufer, der SVB muss mit zehn Punkten Rückstand so langsam für die Kreisliga planen.