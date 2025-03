SC Uckerath unter Zugzwang - SV Beuel meldet sich im Keller

Es waren die Wochen der direkten Duelle - gerade an der Spitze stand in diesem Jahr fast immer ein Topspiel an. An diesem Wochenende ist das anders, was gleichzeitig bedeutet, dass mehr Raum für mögliche Überraschungen ist. So könnte der TuS Buisdorf beispielsweise den schwächelnden Aufstiegsfavoriten FC Blau-Weiß Friesdorf ärgern oder der Vorletzte SV Wachtberg den SC Uckerath.