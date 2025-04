SC Uckerath in der Krise - BW Friesdorf zurück an der Spitze

Friesdorf siegt ohne Probleme



Derweil erfüllte Friesdorf seine Aufgabe souverän. Nils Rütten brachte die Gastgeber in der 24. Minute gegen den abstiegsbedrohten TuS Buisdorf mit 1:0 in Führung. Kurz nach der Pause legte Abdelmalek El-Mellal das 2:0 nach, Alex Preloznik besorgte nur vier Minuten später das 3:0 - und damit die Vorentscheidung. In der 82. Minute erzielte El-Mellal noch seinen zweiten Treffer. Für El-Mellal war es der erste Doppelpack im Herrenbereich und für seine Mannschaft eine starke Antwort auf die kleine Schwächephase in den vergangenen Wochen. Der Landesliga-Absteiger springt mit 41 Punkten zurück an die Spitze. SC Uckerath verschläft die Anfangsphase



Von der Spitze ist der SC Uckerath weit entfernt - der Tabellenvierte befindet sich mittlerweile in einer echten Krise. Die vergangenen drei Spiele gingen allesamt verloren, in der Rückrundentabelle befindet sich der SCU auf dem drittletzten Platz. Auch gegen den SV Wachtberg, der sich mitten im Abstiegskampf befindet, ging Uckerath am Sonntag leer aus. Der SVW legte einen echten Blitzstart hin: Maximilian Engels, Andreas Dick und Justus Pagenstert hatten den Tabellen-14. nach 25 Minuten mit 3:0 nach vorne gebracht. Allerdings: Uckerath antwortete eindrucksvoll und hatte bis zur Pause schon durch Robin Gráe und Mika Thomas auf 2:3 verkürzt. Wachtbergs Medard Joao stoppte die Aufholjagd mit seinem Treffer zum 4:2 in der 51. Minute aber ziemlich abrupt. Uckerath kam in der 82. Minute durch Niels Bauer nochmal auf 3:4 heran, schwächte sich in der Nachspielzeit mit zwei roten Karten aber selbst. Niklas Krethen und Niklas Weber werden dem SCU in der kommenden Woche fehlen. Wachtberg rückt durch den Dreier an die Nicht-Abstiegsplätze heran und ist sogar punktgleich mit dem MSV Bonn über dem Strich. Uckerath sinkt mit acht Punkten Rückstand zum Tabellenführer mehr und mehr ins Mittelfeld ab.

Die weiteren Spiele des 19. Spieltags