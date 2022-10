Der SC Uckerath gewann gegen den TuS Buisdorf klar mit 5:0. – Foto: Stefan Hahne

SC Uckerath fertigt den TuS Buisdorf ab Bezirksliga, Staffel 2: Der SC Uckerath bleibt weiterhin ganz oben mit dabei. Gegen den TuS Buisdorf siegte Uckerath mit 5:0.

Der SC Uckerath ist weiterhin richtig gut in Form. Gegen den TuS Buisdorf, der ebenfalls vernünftig gestartet war, gab sich der SCU keine Blöße. Sowohl in der ersten, als auch in der zweiten Halbzeit hatte Buisdorf nie so richtig eine Chance - und das obwohl der TuS seine letzten drei Spiele gewann.

Nach 18 Minuten brachte Max Einheuser den SC Uckerath per Kopf mit 1:0 in Führung. Lange ging es mit dem knappen Spielstand weiter. Bis Torjäger Tim Keil kurz vor dem Pausenpfiff auf 2:0 stellte. Buisdorf wechselte in der Halbzeit doppelt, trotzdem gehörte Uckerath die nächste zählbare Aktion. Niklas Weber traf nach Vorarbeit von Danny Matzdorf zum 3:0.

Auch auf den nächsten Doppelwechsel des TuS folgte ein Uckerath-Treffer. Berkay Cubukcu sorgte für das 4:0 und damit wohl schon für die Vorentscheidung. Der eingewechselte Matzdorf trug sich in der 71. Minute auch noch selbst in die Torschützenliste ein und besorgte den 5:0-Endstand. Uckerath bleibt oben dran