SC Twistringen strebt zum Auftakt „den ersten Dreier“ an

Zum Auftakt der neuen Bezirksliga-Saison empfängt der SC Twistringen am Samstag (15:00 Uhr) den Liganeuling SV Esperke 1929. Trotz personeller Ausfälle geht Trainer Timo Rathkamp mit klaren Vorstellungen in die Partie – und einer unmissverständlichen Zielsetzung.

„Favorit sind wir – das nehmen wir auch an“, stellt Rathkamp nüchtern fest. Nach dem souveränen 4:0-Erfolg im Pokal gegen TV Stuhr blickt er zuversichtlich auf den Ligaauftakt. Doch der Respekt vor dem Aufsteiger ist spürbar: „Wir haben uns die mal angeguckt im Pokal. Sehr defensiv eingestellte Mannschaft, sprich auch Aufsteiger. Wir werden uns also einstellen auf einen sehr tiefstehenden Gegner.“

Geduld werde der Schlüssel sein, so Rathkamp: „Da dürfen wir nicht in Hektik verfallen, den Ball gut laufen lassen und natürlich immens wichtig, irgendwann in Führung gehen.“ Mit dem Saisonstart verbindet der Coach auch eine Warnung: „Es ist ganz, ganz wichtig, den Saisonstart nicht zu verschlafen, wie wir es letztes Jahr getan haben.“