SC Twistringen setzt Ausrufezeichen im Derby

Der SC Twistringen hat das Spitzenspiel der Bezirksliga 1 Hannover für sich entschieden – und wie. Beim zuvor ebenfalls verlustpunktfreien TV Neuenkirchen drehte die Mannschaft von Trainer Timo Rathkamp vor rund 400 Zuschauern einen Rückstand und setzte sich am Ende mit 3:1 durch. Es war nicht nur ein sportlicher Achtungserfolg, sondern auch die gelungene Revanche für die beiden Niederlagen in der vergangenen Saison.

„Das war ein ganz starkes Spiel meiner Mannschaft – und aufgrund der zweiten Halbzeit auch völlig verdient“, bilanzierte Rathkamp. „Wenn man zur Pause 0:1 hintenliegt, dann so wiederzukommen und 3:1 zu gewinnen – Respekt!“

Beide Mannschaften starteten vorsichtig, der Respekt voreinander war spürbar. Twistringen hatte durch Beytullah Sengönül früh die große Möglichkeit zur Führung, doch TV-Keeper Yanik-Luca Klenke parierte stark. Stattdessen ging Neuenkirchen in der 19. Minute in Front: Nach einer unzureichend geklärten Ecke traf Rajann Leymann aus rund 20 Metern sehenswert in den rechten Torwinkel – ein Traumtor, das Twistringen sichtlich überraschte.

Vor der Pause hatte der SC noch eine gute Doppelchance durch Moritz Stöver und Sengönül, doch Neuenkirchens Defensive rettete in höchster Not. „Wir waren leicht besser, aber es war sehr zerfahren. Beide Teams wollten auf keinen Fall in Rückstand geraten“, so Rathkamp.

Twistringen übernimmt nach der Pause das Kommando

Nach dem Seitenwechsel dominierte Twistringen das Geschehen. Den verdienten Ausgleich besorgte Dean Nobis per Kopf nach einer präzisen Flanke von Jonas Wilkens (63.). Der Treffer wirkte wie ein Brustlöser. In der Folge spielte fast nur noch der SC, auch weil die Einwechslungen von Aaron Noah Djulic und Tom Thiede für frischen Schwung sorgten.

Djulic war es auch, der das 2:1 durch Moritz Stöver mustergültig vorbereitete (73.). Spätestens mit dem 3:1 in der 82. Minute war die Partie entschieden: Djulic nahm Tempo auf, ließ zwei Gegenspieler aussteigen und traf überlegt aus zentraler Position ins linke untere Eck – eine Einzelaktion, die die starke zweite Hälfte Twistringens krönte.

Vier Spiele, zwölf Punkte – der SC ist oben angekommen

Mit dem vierten Sieg im vierten Spiel bleibt der SC Twistringen dem VfL Bückeburg (ebenfalls zwölf Punkte, aber das deutlich bessere Torverhältnis) auf den Fersen. Beide Mannschaften führen das Tableau aktuell an. Neuenkirchen, das erstmals Punkte ließ, rutscht auf Rang fünf.

Lob gab es von Rathkamp auch für das Schiedsrichtergespann um Nils-René Voigt, das die hitzige, aber faire Partie souverän leitete. „Ein Derby, wie man es sich wünscht – mit viel Emotionen, hoher Intensität und am Ende einem verdienten Sieger“, resümierte der SC-Coach.

Tore:

1:0 Rajann Leymann (19.)

1:1 Dean Nobis (63.)

1:2 Moritz Stöver (73.)

1:3 Aaron Noah Djulic (82.)

Zuschauer: ca. 400

Schiedsrichter: Nils-René Voigt (Hannover)

Twistringen bleibt also das Team der Stunde – und kann nach dem Derbysieg mit viel Rückenwind in die kommenden Aufgaben gehen.