SC Türkgücü und SSC Dodesheide II feiern 12:0-Schützenfeste 2:4 - 16 belohnt sich nicht - Ali Göl trifft 7x - TUS Nahne überrascht BSV -

Ali Göl erzielte sieben Treffer für den SC Türkgücü und besiegt den SV Kosova beim 12:0-Erfolg fast im Alleingang.

Der TUS Nahne erzielte kurz vor Schluß das 0:1 beim BSV Holzhausen und kassierte erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit den späten Ausgleich zum 1:1-Endstand. Personell stark angeschlagen kassierte RW Sutthausen eine 0:4-Heimniederlage gegen Spvg Niedermark. Spielverein 16 vergab eine Vielzahl bester Chancen und verpasste einen Punktgewinn bei der 2:4-Pleite gegen Concordia Belm/Powe. Die Stimmen zu den Spielen: SC Türkgücü - SV Kosova 12:0 (5:0) "Wir haben heute eine solide Leistung bei einer guten Chancenverwertung gezeigt. Unsere Offensivabteilung hat sich hoffentlich heute das nötige Selbstvertrauen für die wichtigen nächsten Wochen geholt,“ lautet das Fazit von Trainer Ricardo Manzei (SC Türkgücü).

SSC Dodesheide II - Piesberger SV 12:0

„Es war heute ein absoluter Sahnetag. Von der ersten bis zur 90. Minute hat alles geklappt. Wir haben in jedem Drittel die absolute Platzhoheit gehabt und die Chancen mit brutaler Effizienz herausgespielt. Auch in dieser Höhe geht der Erfolg absolut in Ordnung. Klasse,“ meinte SSC-Co-Trainer Pascal Bruns. "Das war heute nicht ansatzweise kreisligatauglich von uns. Die Niederlage geht auch in der Höhe vollkommen in Ordnung,“ meinte Thomas Hunnekuhl (Piesberger SV).