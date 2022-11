SC Türkgücü übernimmt die Spitze SV Hellern nur 2:2 - SV Kosova holt Punkt gegen Eintracht - SSC II 4:4 nach 1:4 -

Nach dem unglücklichen 2:2 des SV Hellern gegen SF Schledehausen holte sich der SC Türkgücü mit einem deutlichen aber glanzlosen 5:1-Erfolg gegen Ballsport die Tabellenführung zurück.

Einen Punkt sicherte der SV Eintracht mit dem 2:2 beim SV Kosova auf dem ungeliebten Aschenplatz. RW Sutthausen kassierte eine deutliche 0:5-Packung und rutscht nach der vierten Niederlage in Folge in der Tabelle auf den 14. Rang ab. TUS Haste hielt bei SVC Belm/Powe nur eine Halbzeit mit und musste am Ende eine deutliche Niederlage hinnehmen. OSC II führte gegen SSC Dodesheide II bereits mit 4:1 Toren und musste sich am Ende mit einem 4:4 begnügen. TUS Nahne wehrte sich gut gegen den TUS Hilter, musste am Ende aber dennoch mit 0:2 die vierte Niederlage in Folge hinnehmen. Die Stimmen zu den Spielen:

SV Kosova - SV Eintracht 2:2 (1:0)

„ Es war ein temporeiches Spiel. Beide Mannschaften waren gut eingestellt. Es war ein hartes aber faires Spiel. Wir haben viele Chancen nicht genutzt. Der Torwart war sehr stark und hält auch noch einen Elfer von Alagic. Ein Punkt am Ende ist gerecht. Unsere Mannschaft hat eine Top-Einstellung von uns auf Asche gezeigt,“ sagte uns Jerry Karikari (SV Eintracht). Das Spiel endete meiner Meinung nach mit einem gerechten Unentschieden. Leider sagten kurzfristig drei Stammspieler krankheitsbedingt ab, aber die Jungs haben trotzdem super gemacht,“ meinte Trainer Lulzim Lakna (SV Kosova) SVC Belm/Powe - TUS Haste 4:0 (1:0) "In der ersten Halbzeit haben wir gut dagegen gehalten und hatten 2-3 Chancen um auch in Führung zu gehen. Leider macht Belm dann das Tor. In der zweiten Halbzeit kriegen wir nicht mehr viel auf die Kette was auch daran liegt, dass wir mit dem letzten Aufgebot angereist sind. Belm hat es auch besser gespielt und verdient gewonnen. Glückwunsch an Belm,“ lautet das Statement von Coach Carsten Meyer (TUS Haste). SC Türkgücü - Ballsport Eversburg 5:1 (2:0) "Heute hat eine unterdurchschnittliche Performance für die drei Punkte gereicht. Unsere Pflichtaufgabe haben wir trotzdem erfüllt. Mehr gibt es zu diesem Spiel nicht zu sagen,“ lautet das Fazit von Trainer Ricardo Manzei (SC Türkgücü).