SC Türkgücü bleibt Spitze Verfolger BW Schinkel und SV Hellern gewinnen - RW Sutthausen siegt wieder -

Der SV Hellern zeigte beim 1:0-Erfolg gegen SSC Dodesheide II eine starke Defensivleistung und behält die Tabellenspitze in Reichweite. Ohne zu überzeugen gewann der lange in Überzahl agierende SC Türkgücü gegen den SVC Belm/Powe und behauptete die Tabellenführung. Christian Wilkewitz sicherte mit einem Kopfballtor seinem RW Sutthausen gegen Viktoria GmHütte einen wichtigen Dreier im Kampf um die Qualifikation zur zweigleisigen Kreisliga. BW Schinkel bot beim 4:1-Erfolg gegen den SV Wissingen eine überzeugende Leistung und verschoß noch einen Strafstoß. TUS Nahne kam beim VFL Kloster Oesede mit 0:8 unter die Räder.

SSC Dodesheide II - SV Hellern 0:1 (0:1) Ein Spiel mit zwei verschiedenen Halbzeiten, in der ersten Halbzeit haben wir mehr vom Spiel, lassen den Ball sauber laufen und gehen hochverdient in Führung. Nach der Halbzeit war Dodesheide besser und hätte sicherlich ein Punkt verdient gehabt. Sie hatten aber bis auf zwei Aktionen keine zwingende Torchancen. Wir konnten den Laden dicht halten und vor allem meine beiden Innenverteidiger alles abverteidigen. Leider spielten wir unsere Konter nicht sauber aus um früher für Ruhe zu sorgen. Am Ende nehmen wir die drei Punkte gerne mit und schauen weiter nach vorne,“ sagte uns Trainer Felix Zimmermann (SV Hellern). Pascal Bruns (Co-Trainer SSC II) gab uns folgendes Statement zum Spiel: "Wir standen 75 Minuten lang richtig gut und haben kaum was zu gelassen. In den restlichen 15 Minuten hat Hellern es einfach gut gemacht. In einem Moment, in dem wir nicht konzentriert im Stellungsspiel und in der Situationsklärung waren, gelang Hellern das letztlich entscheidende eine Tor. In der zweiten Halbzeit waren wir mehr am Drücker, auch weil der SVH Chancen liegen lässt, bleiben wir im Spiel. In einigen Situation fehlte der letzte Pass oder wurde unsauber gespielt, in anderen Situationen feuern wir einfach den Ball nicht aufs Tor. Letzlich wäre eine Punkteteilung gerecht gewesen, aber so ist der Fußball, Glückwunsch an Hellern. Langsam müssen wir wieder Punkten." SC Türkgücü - SVC Belm/Powe 3:0 (1:0) "Wir haben heute eine der schwächsten Leistungen dieser Saison gezeigt. Mit der roten Karte für Belm wurde unser Spiel noch schlechter als es vorher schon war. Positiv ist natürlich, dass wir selbst mit dieser schlechten Leistung zu Null gewonnen haben,“ sagte und Trainer Ricardo Manzei (SC Türkgücü).