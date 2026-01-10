Der SC Suryoye Delbrück feierte im Mai 2025 die D-Liga-Meisterschaft. – Foto: SC Suryoye Delbrück

SC Suryoye Delbrück will sich "langfristig in der Region etablieren" Der 2024 gegründete Verein stellt sich im Interview mit FuPa Westfalen vor.

Mit dem SC Suryoye Delbrück ist 2024 ein neuer Verein in den Paderborner Spielbetrieb gestartet. In der ersten Saison der Vereinsgeschichte gelang dem Verein mit 74 von 81 möglichen Punkten und einem Torverhältnis von 133:20 die souveräne Meisterschaft in der Kreisliga D. Auch in der C-Liga mischt Suryoye Delbrück wieder oben mit und überwintert mit vier Punkten Rückstand auf Tabellenplatz 2. Mitgründer, Beisitzer und Spieler Jonas Aydin spricht im Interview mit FuPa Westfalen über die Hintergründe der Gründung, strukturelle Herausforderungen und die sportliche Zielsetzung des jungen Clubs.

FuPa Westfalen: Jonas, 2024 habt ihr den SC Suryoye Delbrück ins Leben gerufen. Wie kam es damals dazu? Jonas Aydin: Die Gründung im Jahr 2024 war das Ergebnis eines längeren Prozesses und vieler Gespräche innerhalb unseres Freundes- und Bekanntenkreises. Viele von uns kannten sich bereits seit Jahren – aus der Jugend, aus anderen Vereinen oder aus dem privaten Umfeld. Immer wieder kam das Thema auf, etwas Eigenes aufzubauen: einen Verein, der nicht nur sportlich ambitioniert ist, sondern auch unsere kulturelle Identität widerspiegelt. Irgendwann war der Punkt erreicht, an dem aus dieser Idee ein konkreter Plan wurde. Wir wollten nicht länger nur darüber reden, sondern Verantwortung übernehmen und etwas Nachhaltiges schaffen. So entstand der Entschluss, den Verein offiziell zu gründen und in den Spielbetrieb zu bringen.

Hinweis: Bereits von 2010 bis 2015 gab es einen Verein mit dem Namen "SC Suryoye Delbrück". Damit habe der aktuelle Vereinen aber nichts zu tun, so Aydin. FuPa Westfalen: Wofür steht „Suryoye“ und warum dieser Name? Was bedeutet der Verein für euch? Jonas Aydin: „Suryoye“ ist die Eigenbezeichnung der aramäischen Christen und steht für unsere Herkunft, unsere Sprache und unsere Geschichte. Der Name war für uns daher sehr bewusst gewählt. Er soll zeigen, wo unsere Wurzeln liegen, ohne dabei ausgrenzend zu wirken. Der Verein bedeutet für uns weit mehr als nur Fußball: Er ist ein Treffpunkt, ein Stück Heimat und ein Ort des Zusammenhalts. Viele von uns sind hier geboren oder aufgewachsen, tragen aber gleichzeitig eine starke kulturelle Identität in sich. Der Verein verbindet Integration und Tradition auf natürliche Weise.

Jonas Aydin (l.) bei der Meisterfeier. – Foto: SC Suryoye Delbrück

FuPa Westfalen: Welche Herausforderungen gab es bei der Gründung und beim Aufbau? Schließlich musstet ihr von Null anfangen. Jonas Aydin: Die größten Herausforderungen lagen von Beginn an in der Organisation und Infrastruktur. Einen geeigneten Trainings- und Spielort zu finden, war und ist bis heute nicht einfach. Besonders schwierig gestaltet sich die Suche nach einem festen Fußballplatz mit Flutlicht. In Delbrück wurde uns leider kein Platz mit Flutlicht zur Verfügung gestellt, was den Trainingsbetrieb – vor allem in den Wintermonaten – erheblich erschwert. Umso dankbarer sind wir, dass uns der geschätzte Verein SV Sudhagen seinen Platz zur Verfügung gestellt hat und uns damit überhaupt erst einen geregelten Trainings- und Spielbetrieb ermöglicht.

Darüber hinaus waren auch die Spielergewinnung sowie der Aufbau einer funktionierenden Vereinsstruktur herausfordernd. Vertrauen musste erst wachsen – sowohl bei Spielern als auch im Umfeld. Hinzu kamen bürokratische Themen wie Verbandsanmeldungen, Versicherungen und finanzielle Fragen. All diese Punkte haben viel Zeit, Geduld und Einsatz erfordert, haben den Verein und das Team im Hintergrund aber auch enger zusammengeschweißt. FuPa Westfalen: Wie würdest du den Verein beschreiben? Was steckt alles dahinter? Jonas Aydin: Unser Verein ist familiär, ehrgeizig und werteorientiert. Wir legen großen Wert auf Zusammenhalt, Respekt und Disziplin – auf und neben dem Platz. Hinter dem Verein steckt viel ehrenamtliche Arbeit, viele Gespräche, Organisation und eine enorme Leidenschaft. Wir wollen nicht nur sportlich erfolgreich sein, sondern auch ein Umfeld schaffen, in dem sich Spieler, Zuschauer und Unterstützer wohlfühlen. Der sportliche Erfolg ist wichtig, aber er basiert auf Gemeinschaft und klaren Werten. FuPa Westfalen: Nach der A-Jugend hast du viele Jahre lang für die zweite Mannschaft des "großen" Delbrücker SC, u.a. auch in der Bezirksliga, gespielt. Was hat dich damals überzeugt, den Stadtmatadoren für dieses Projekt zu verlassen? Jonas Aydin: Der Delbrücker SC war sportlich eine sehr gute Adresse, und ich hatte dort eine schöne Zeit. Dennoch hat mich das Projekt Suryoye emotional stärker angesprochen. Die Möglichkeit, von Beginn an etwas Eigenes mitzugestalten, Verantwortung zu übernehmen und Teil von etwas Neuem zu sein, war ausschlaggebend. Es ging weniger um die Liga, sondern vielmehr um die Vision, gemeinsam etwas Nachhaltiges und Besonderes aufzubauen.

– Foto: SC Suryoye Delbrück

FuPa Westfalen: Wie groß war die Rückmeldung nach der Vereinsgründung aus der aramäischen Community aus Delbrück und Umgebung? Jonas Aydin: Die Rückmeldung aus der aramäischen Community war überwältigend. Schon kurz nach der Gründung haben wir viel Zuspruch, Unterstützung und Interesse erfahren – nicht nur aus Delbrück, sondern aus der gesamten Umgebung. Viele Menschen identifizieren sich mit dem Verein, besuchen die Spiele oder unterstützen uns organisatorisch und moralisch. Diese Rückendeckung gibt uns enorme Motivation und zeigt, wie wichtig ein solcher Verein für viele ist. FuPa Westfalen: Mit Suryoye Paderborn gibt es in eurem Fußballkreis ebenfalls einen aramäischen Club. Wie ist das Verhältnis zwischen euch? Jonas Aydin: Das Verhältnis ist von Respekt und Wertschätzung geprägt. Natürlich gibt es eine gewisse sportliche Konkurrenz – das gehört im Fußball dazu –, doch insgesamt überwiegt die Freundschaft. Suryoye Paderborn leistet seit Jahren sehr gute Arbeit, was der Aufstieg der ersten Mannschaft in die Bezirksliga eindrucksvoll zeigt. In vielerlei Hinsicht kann man sich dort Dinge abschauen, ohne sich direkt zu vergleichen. Jeder Verein verfolgt seinen eigenen Weg. FuPa Westfalen: Letztes Jahr wart ihr in eurer Debütsaison mit großem Vorsprung Meister. War mit diesem Erfolg zu rechnen? Jonas Aydin: Wir wussten, dass wir eine qualitativ starke Mannschaft haben, aber ein derart souveräner Erfolg war so nicht selbstverständlich. Unser Ziel war von Anfang an, oben mitzuspielen und den Aufstieg zu schaffen. Dass wir dies so deutlich erreicht haben, ist das Resultat harter Arbeit, einer klaren Struktur und eines außergewöhnlichen Teamgeists. Auch in der aktuellen Saison wollen wir ambitioniert bleiben, ohne den Blick für die Realität zu verlieren. Schritt für Schritt ist dabei unser Leitgedanke.

– Foto: SC Suryoye Delbrück