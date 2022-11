SC Stirn schlägt den SV Pfaffenhofen

Wie schon vor einer Woche trat die Eberhardt-Elf bereits am Samstag an. Ziel der Auswärtsfahrt war diesmal der SV Pfaffenhofen, mit dem der SC Stirn die Vereinsfarben Gelb und Blau teilt. Nach den Vorstellungen der Gelb-Blauen vom Brombachsee durfte es das dann aber auch mit dem Teilen gewesen sein, ein Dreier stand auf der Agenda.

Für eine lange Abtastphase war dann auch keine Zeit. Gleich nach drei Minuten lag der Ball im Pfaffenhofener Tor. Einen Schuß von Eberhardt blockte die SVP-Abwehr noch, Schweiger kam in Ballbesitz und die Flanke in den Strafraum fand in Daniel Höppler einen dankbaren Abnehmer. Anschließend entwickelte sich eine unterhaltsame Partie, von der die Gäste ein wenig mehr hatten. Dies beeindruckte Tim Niedermeier allerdings kein bisschen. Er traf nach 23 Minuten zum Ausgleich. Kurz zuvor hatte Johannes Roth auf der anderen Seite den Ball noch neben den Kasten geköpft. Nach einem schnellen Spielzug über die linke Außenbahn sollte es dann aber klappen. Eberhardt bediente mit einem kurzen, präzisen Querpass Di Muro im Sechzehner, der die erneute Gästeführung erzielte.