SC Staig siegt im „Frühspiel“ gegen den TSV Heimenkirch

Am Ende stand ein verdienter 2:0-Sieg gegen den TSV Heimenkirch für den von Tom Gekle als Cheftrainer geleiteten SC Staig fest. Zu einer ungewohnten Anspielzeit um 12 Uhr versammelten sich die Mannschaften im Staiger Fußballpark zum Landesliga-Kick. Nochmal an dieser Stelle ein herzliches Dankschön an die Gäste, die einer Spielverlegung anstandslos und absolut professionell zustimmten und so den Staiger Jungs die Möglichkeit gaben, pünktlich zur Hochzeit des Kapitän Lukas Mangold anwesend zu sein. Zum Spiel: Der SCS startete chancenreich und bereits nach gut 20 Minuten wäre eine Heimführung nicht unverdient gewesen, da die Gäste-Abwehr etwas luftig verteidigte, aber der TSV auch seine Stärken in der Offensive hatte. So war es ein munteres Spiel in Halbzeit eins, wobei der Treffer zu Gunsten der Hausherren fiel: In der 26. Minute wurde ein tollen Angriff – eingeleitet von Manuel Fetzer – nach gutem Kombinationsspiel im Mittelfeld und einem unglaublichen guten Ball von Moritz Karletshofer über rund 40m auf unseren „Ous“ mit der Führung abgeschlossen. Ousman Jasseh stoppte den Ball perfekt und schloss trocken ins kurze Eck ab. Ein wirklich sehenswerter Treffer. Die Heimelf drängte in der Folgezeit auf den zweiten Treffer, wobei ebenso die Gäste nicht ungefährlich waren. Mit dieser knappen Führung ging es in die Pause. Nach dem Wechsel hatte unser SCS den besseren Start und ließ zwei Großchancen liegen. Dann doch die größte Chance (56.) zum Ausgleich für die Gäste, als der Ball nach dreimaligem Versuch jeweils geblockt wurde und gar der TSV-Spieler dem Torschuss im Wege stand; Glück gehabt, Staiger. Diese Drangphase wurde durch die starke Staiger Verteidigung mit Bravour überstanden und in der 68. Minute doch das 2:0 für unsere Farben: Wiederum war es eine tolle Kombination über Silvan Laib auf Jens Geiselmann, der den Ball für den gestarteten Deniz Bihr durchließ und unsere Nummer 11 souverän einnetzte. Jener Deniz Bihr drückte dem Spiel den Stempel auf und war bester Mann auf dem Platz und hatte sich auch das Tor mehr als verdient. Bravo. Als dann in der 75. Minute der Unparteiische den Gäste-Verteidiger mit einer roten Karte nach Notbremse bestrafte, war das Spiel für den SCS entschieden. Die rote Karte ist leider regelkonform, aber irgendwie schon hart, da es wirklich ein harmloses Foul war, aber halt leider als letzter Mann. In Schlussphase hatten die Staiger noch einige größere Einschussmöglichkeiten, allen voran Moritz Karletshofer per Kopf, als er nur die Latte traf (91.). Danach war Schluss am frühen Samstagmittag und unterm Strich ein verdienten Sieg für die Hausherren und perfekte „Vorbereitung“ für eine feierliche Hochzeit bei Anna und Luki Mangold.