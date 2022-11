SC Staig siegt erneut – jeweils zwei unterschiedliche Halbzeiten

Am Schluss stand ein mehr als verdienter Sieg für den SC Staig fest und festigte somit Platz zwei der Liga mit einem 4:2-Heimerfolg gegen den TSV Bermaringen. Der SC Staig startete schlichtweg katastrophal in die Partie und bereits nach acht Minuten musste unser Ersatzkeeper Michael Vorwalder, der für unseren Stammtorwart Manuel Fetzer den Staiger Kasten hütete, schon zweimal (4./8.) hinter sich greifen. Moritz Karletshofer konnte in der 6. Minute - zwischenzeitlich - durch einen wunderschönen Kopfballtreffer nach schön getretenem Freistoß von Manuel Kohn ausgleichen. Das Spiel blieb nach diesem ereignisreichen Start weiterhin zerfahren und besonders die Heimelf spielte nicht gut in der Vorwärtsbewegung, da Abspiel- und Stockfehler das Angriffsspiel hemmten. Die Gäste von der Alb kamen immer wieder zu Chancen und man muss ehrlicherweise zugeben, dass der SCS in dieser Phase Glück hatte nicht weiter ins Hintertreffen zu geraten. Kurz vor dem Seitenwechsel doch noch die Großchance für die Hille-Elf, als Julian Rauner elfmeterreif gefoult wurde. Jener war es selber der anlief und leider den Ausgleich vom Punkt vergab (45.+2). Die 1. Hälfte gehörte klar den Gästen, da die Staiger kaum ins Spiel fanden und umständlich spielten. Im zweiten Durchgang nun auf beiden Seiten ein ganz anderes Gesicht: Der TSV versteckte sich zusehends und der SCS nahm mal richtig Fahrt auf: In der 52. Minute war es wieder Julian Rauner, der mit bärigem Willen einfach nur das Tor erzwingen wollte, da es meist spielerisch nicht klappte. Er schnappte sich das Spielgerät und umkurvte die TSV-Abwehr und schob willensstark ein. Dies war das absolute Hallo-Wach für unsere Bezirksliga-Kicker. Wiederum war es unser wirbelnder Julian Rauner, der nochmals im Strafraum (60.) von den Beinen geholt wurde und Youngster Silvan Laib übernahm die Aufgabe vom Punkt. Souverän schickte er den Gästekeeper in die falsche Ecke und der SCS war erstmals in Führung. Bis zum Schluss spielte eigentlich nur noch die Heimelf auf Tore und die Gäste hingegen setzten einzelne Konter. So blieb es unserem Man of the Match vergönnt, den Sack zu zumachen: Julian Rauner konnte ein zu kurz geratenes Rückspiel erlaufen, umkurvte den Keeper lässig und netzte zum Endstand von 4:2 ein. Wiederum ein Spektakel im Staiger Fußballpark, wobei die 1. Hälfte unserer Jungs nicht gut war und Tim Hille in der Kabine anscheinend die richtigen Worte gefunden hatte.