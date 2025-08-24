SC Staig jubelt – Hugo Höfner schießt Olympia Laupheim zum Sieg

---





Türkspor Neu-Ulm festigte mit einem hart erkämpften 1:0-Heimsieg seine Position in der Spitzengruppe. Giuliano Santoro erzielte bereits in der 13. Minute den entscheidenden Treffer des Tages, der den Gastgebern den zweiten Sieg im zweiten Spiel bescherte. ---

Der TSV Neu-Ulm ließ beim Auswärtsspiel in Reinstetten keine Zweifel aufkommen und siegte deutlich mit 4:1. Schon in der 5. Minute brachte Nikola Trkulja die Gäste in Führung. Nils Carstensen legte in der 14. Minute nach, bevor Christopher Renz in der 23. Minute zum 3:0 traf. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Adin Kajan in der 53. Minute auf 4:0. Christopher Henry erzielte in der 75. Minute den Ehrentreffer für den SV Reinstetten. ---

Der FC Wangen zeigte im Heimspiel vor 321 Zuschauern eine starke Leistung und drehte die Partie gegen den TSV Heimenkirch zum 3:1-Erfolg. Bereits in der 15. Minute brachte Alexander Hartl die Gäste in Führung. Nur eine Minute später sorgte David Wessle mit dem Ausgleich in der 16. Minute für den perfekten Start in einen offenen Schlagabtausch. In der Schlussphase entschied Jan Gleinser mit seinem Treffer in der 77. Minute die Partie, ehe Luca Schneider in der 84. Minute den 3:1-Endstand herstellte. ---

Das Duell zwischen dem SV Kressbronn und dem FC Blaubeuren bot 120 Zuschauern alles, was ein packendes Spiel ausmacht. Bereits in der 8. Minute brachte Toma-Antonio Popa die Gäste in Führung. Nur zwei Minuten später glich Patrick Hübler in der 10. Minute für Kressbronn aus. In der 71. Minute sorgte Elias Wiesener mit seinem Treffer für die Führung der Gastgeber. Als der FC Blaubeuren nach der Roten Karte für Mario Lacic in der 70. Minute in Unterzahl geriet, schien die Partie entschieden. Doch in der Nachspielzeit traf Nikolaj Adlwarth in der 90.+3 Minute zum umjubelten 2:2-Endstand. ---