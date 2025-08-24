SC Staig jubelt – Hugo Höfner schießt Olympia Laupheim zum Sieg

Der 3. Spieltag der Landesliga, Staffel 4, ging mit klaren Ergebnissen und starken Auftritten zu Ende. Während der SC Staig mit einem Kantersieg ein Ausrufezeichen setzte, durfte auch Olympia Laupheim jubeln. Für den FC Srbija Ulm und Bad Schussenried gab es dagegen bittere Niederlagen.
---
Türkspor Neu-Ulm festigte mit einem hart erkämpften 1:0-Heimsieg seine Position in der Spitzengruppe. Giuliano Santoro erzielte bereits in der 13. Minute den entscheidenden Treffer des Tages, der den Gastgebern den zweiten Sieg im zweiten Spiel bescherte.
---
Der TSV Neu-Ulm ließ beim Auswärtsspiel in Reinstetten keine Zweifel aufkommen und siegte deutlich mit 4:1. Schon in der 5. Minute brachte Nikola Trkulja die Gäste in Führung. Nils Carstensen legte in der 14. Minute nach, bevor Christopher Renz in der 23. Minute zum 3:0 traf. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Adin Kajan in der 53. Minute auf 4:0. Christopher Henry erzielte in der 75. Minute den Ehrentreffer für den SV Reinstetten.
---
Der FC Wangen zeigte im Heimspiel vor 321 Zuschauern eine starke Leistung und drehte die Partie gegen den TSV Heimenkirch zum 3:1-Erfolg. Bereits in der 15. Minute brachte Alexander Hartl die Gäste in Führung. Nur eine Minute später sorgte David Wessle mit dem Ausgleich in der 16. Minute für den perfekten Start in einen offenen Schlagabtausch. In der Schlussphase entschied Jan Gleinser mit seinem Treffer in der 77. Minute die Partie, ehe Luca Schneider in der 84. Minute den 3:1-Endstand herstellte.
---
Das Duell zwischen dem SV Kressbronn und dem FC Blaubeuren bot 120 Zuschauern alles, was ein packendes Spiel ausmacht. Bereits in der 8. Minute brachte Toma-Antonio Popa die Gäste in Führung. Nur zwei Minuten später glich Patrick Hübler in der 10. Minute für Kressbronn aus. In der 71. Minute sorgte Elias Wiesener mit seinem Treffer für die Führung der Gastgeber. Als der FC Blaubeuren nach der Roten Karte für Mario Lacic in der 70. Minute in Unterzahl geriet, schien die Partie entschieden. Doch in der Nachspielzeit traf Nikolaj Adlwarth in der 90.+3 Minute zum umjubelten 2:2-Endstand.
---
Yigit Kocabay brachte die Gastgeber in der 21. Minute in Führung. In der 82. Minute schwächte sich Biberach, als Niklas Frik nach wiederholtem Foulspiel mit Rot vom Platz gestellt wurde. In der Unterzahl gelang den Gästen kein Ausgleich, sodass Weiler mit dem dritten Sieg im dritten Spiel vorne dabei ist.
---
Vor 150 Zuschauern zeigte der FV Olympia Laupheim eine starke Leistung. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit sorgte Hugo Höfner in der 58. Minute für die Führung. In der Schlussphase übernahm der Spieler erneut Verantwortung und verwandelte in der 87. Minute einen Foulelfmeter zum 2:0-Endstand. Mit diesem Erfolg setzt sich Laupheim in der Spitzengruppe der Tabelle fest, während Srbija Ulm auch im dritten Spiel ohne Punkte bleibt.
---
Der SC Staig zeigte sich vor 378 Zuschauern in Torlaune. Bereits in der 12. Minute eröffnete Oliver Bischof das Schützenfest, bevor Silvan Laib in der 17. Minute per Foulelfmeter auf 2:0 stellte. Ousman Jasseh legte in der 30. Minute nach, und Jens Geiselmann schraubte das Ergebnis in der 37. Minute auf 4:0. Nach der Pause gelang Dominik Glaser in der 56. Minute der Ehrentreffer für Mietingen, doch Manuel Illenberger stellte in der 73. Minute den deutlichen 5:1-Endstand her. Staig bleibt damit ungeschlagen.
---
Der FV Bad Schussenried konnte den Heimvorteil nicht nutzen und unterlag vor 150 Zuschauern der SSG Ulm 99. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Philipp Strobel die Gäste in der 68. Minute per Foulelfmeter in Führung. In der 85. Minute sorgte Simon Müller mit seinem Treffer für die Entscheidung.