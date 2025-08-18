SC Staig II verliert zum Saisonauftakt

Der SC Staig musste im ersten Kreisliga A Spiel nach mehr als zwei Jahren einen ordentlichen Dämpfer hinnehmen. Gegen den Mitaufsteiger aus Silheim war dabei die Viertelstunde nach der Pause spielentscheidend, als der SCS 4 Gegentreffer kassierte. Aber von vorne: In den ersten Minuten der neuen Saison kam die Staiger Zweite gut ins Spiel, machte die Räume eng und ließ die blau-roten Gastgeber zu keinen wirklich gefährlichen Abschlüssen kommen. Ihrerseits kam die Amann-Elf zu ersten Torannäherungen, wobei die letzte Konsequenz und Genauigkeit im Torabschluss fehlte. Mitte der ersten Hälfte kamen die Gastgeber dann deutlich besser ins Spiel und auch zu ersten Chancen. Eine davon wurde in der 37.Minute auch zur Führung genutzt, als ein satter, noch abgefälschter Schuss den Weg in die Maschen fand. Zur Halbzeit musste Coach Amann dann leider verletzungsbedingt zwei Mal auswechseln und die Mannschaft wirkte nach Wiederanpfiff wie gelähmt. Die vorgetragenen Angriffe der Heimelf wurden nicht mehr so resolut verteidigt und unterbunden, sodass Chance um Chance auf die Staiger Abwehrreihe zurollte. Eine Viertelstunde zum Vergessen für die Staiger Mannschaft, in der das Spiel vollkommen aus der Hand gegeben wurde und zugunsten der Silheimer entschieden wurde. 4 Mal musste der noch ein ums andere Mal gut parierende Sebastian Ludwig im Staiger Tor hinter sich greifen. Die Staiger Mannen betrieben anschließend noch Schadensbegrenzung und hielten bis zum Spielende hinten dicht, doch waren auch die Offensivbemühungen zu harmlos um ein eigenes Tor auf die Anzeigetafel zu bringen. Nun gilt es den Mund nach dieser Niederlage abzuwischen, eine gute Trainingswoche zu absolvieren und bereits kommendes Wochenende zu zeigen, dass man es besser kann. Kopf hoch, Jungs!