SC Staig II mit Comeback-Qualitäten – Remis gegen Regglisweiler

Nach einer spielfreien Woche war unsere zweite Mannschaft beim Heimspiel gegen Regglisweiler wieder gefordert und wollte an den letzten Erfolg gegen Senden anknüpfen. Zu Beginn kamen allerdings die Gäste besser ins Spiel und gingen nach einer Viertelstunde auch mit 1:0 in Führung. Doch unsere Mannen kämpften sich nach und nach in die Partie, erspielten sich in der Folgezeit ein spielerisches Übergewicht und kamen zu guten Chancen. Leider blieb es bis zum Pausentee beim knappen Rückstand. In der zweiten Halbzeit überschlugen sich dann die Ereignisse: Erst erzwang unser Team in der 50.Minute den Ausgleich, als Felix Herr sich durchtankte, zum Abschluss kam und Jonas Ott den Abpraller einköpfte. Doch postwendend sah sich die Amann-Elf wieder im Hintertreffen, als der gegnerische Stürmer zur erneuten Gästeführung traf. Doch wieder kam unser Team zum verdienten 2:2- Ausgleichstreffer. Anschließend wiederholten sich die Ereignisse nochmals: Regglisweiler ging im Gegenzug wieder in Führung. Den folgerichtigen Schlusspunkt setzte dann wiederum unser SCS, als Jonas Ott nach einem Eckball zum 3:3-Endstand traf. Ein wildes Spiel im Staiger Fußballpark endete schlussendlich gerechtfertigt mit einem Unentschieden, wobei die Moral der Staiger der Schlüssel zum Punktgewinn war.