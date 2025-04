SC Staig II krönt starke Saison frühzeitig mit der Meisterschaft

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Feierlichkeiten in der Kultgaststätte

Nach dem zweiten Platz im Vorjahr hat der SC Staig II seine ambitionierten Ziele erreicht und sich frühzeitig den Titel in der Kreisliga B5 Donau/Iller gesichert. Trainer Willi Amann lobt die mannschaftliche Geschlossenheit und gibt einen klaren Ausblick auf die kommende Saison.

Mit klarem Ziel in die Saison gestartet

Der SC Staig II ließ seinen Titelgewinn gebührend hochleben. Nach dem Spiel der ersten Mannschaft wurde in der Kultgaststätte Bäumle in Altheim/Staig weitergefeiert. „Danke für die Glückwünsche“, sagte Trainer Willi Amann, der die ausgelassene Stimmung gemeinsam mit seinem Team genoss.

Nach der Vizemeisterschaft in der Vorsaison stand das Ziel für diese Spielzeit früh fest. „Ja, das Saisonziel war die Meisterschaft nach dem zweiten Platz in der Vorsaison“, betonte Willi Amann. Das Team startete mit hoher Motivation und schaffte es, diese Zielstrebigkeit über die gesamte Runde aufrechtzuerhalten.

Kameradschaft als Schlüssel zum Erfolg

Für den souveränen Titelgewinn nennt Willi Amann mehrere Gründe: „Die gute Trainingsbeteiligung, die Kameradschaft auf und neben dem Platz, das gute Miteinander des Trainergespanns von beiden Teams und die tolle Unterstützung der Zuschauer“ hätten den Ausschlag gegeben. Diese Faktoren stärkten das Gefüge und sorgten für eine herausragende Saison.

Defensive Stabilität und schnelles Umschaltspiel

Die Stärken des SC Staig II liegen klar auf der Hand. „Die starke Defensive, das schnelle Umschaltspiel und die gute Mischung von erfahrenen und jungen Spielern“ haben das Team ausgezeichnet, erklärt Willi Amann. Diese Mischung brachte dem SC Staig II eine beeindruckende Bilanz ein: In den bisherigen 16 Spielen blieb die Mannschaft ungeschlagen und kassierte lediglich elf Gegentore.

Saisonabschlussfahrt als krönender Abschluss

Wie in jedem Jahr plant der SC Staig II auch diesmal eine gemeinsame Saisonabschlussfahrt. „Ja, mit beiden Teams ist wie jedes Jahr eine Saisonabschlussfahrt geplant“, verriet Willi Amann. Ein schöner Abschluss für eine perfekte Spielzeit.

Aufstieg in die höhere Liga fest eingeplant

Auch in sportlicher Hinsicht ist die Richtung klar: Der SC Staig II wird sein Aufstiegsrecht wahrnehmen. „Ja natürlich, wir freuen uns auf die neue Liga“, sagt Willi Amann. Der Blick geht damit bereits fokussiert in Richtung kommender Aufgaben in einer neuen, anspruchsvolleren Spielklasse.

Veränderungen im Kader angekündigt

Bei der Kaderplanung setzt der SC Staig II auf frische Kräfte aus der eigenen Jugend. „Es werden wieder zwei Jugendspieler zum Team dazustoßen“, kündigt Willi Amann an. Gleichzeitig muss der Verein auch Abgänge verkraften: „Leider werden auch zwei erfahrene Spieler ihre Fußballschuhe an den berühmten Nagel hängen.“

Ziel Klassenerhalt in der neuen Liga

Mit Blick auf die Saison 2025/2026 formuliert Willi Amann ein klares und realistisches Ziel: „Unser Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt.“ Der SC Staig II möchte schnell Punkte sammeln, um sich frühzeitig von den Abstiegsplätzen fernzuhalten.

Souveräne Dominanz in der Kreisliga B5

Die Tabelle unterstreicht die Überlegenheit des SC Staig II eindrucksvoll: Mit 15 Siegen und einem Unentschieden bei einem Torverhältnis von 65:11 holte das Team 46 Punkte und setzte sich deutlich von der Konkurrenz ab. Die SG Öpfingen II folgt mit 34 Punkten auf dem zweiten Platz, die SGM Aufheim/Holzschwang II liegt mit 32 Zählern auf Rang drei. Eine Bilanz, die den verdienten Aufstieg des SC Staig II untermauert.