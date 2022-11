SC Staig I muss sich beim TSV Blaubeuren mit Punkteteilung begnügen

Nach dem fulminanten Bezirksliga-Spitzenspiel in der vergangenen Woche gegen Srbija Ulm, war unser Team gegen den Abstiegskandidaten TSV Blaubeuren gefordert - die Begegnungen waren wie so oft in keinster Weise zu vergleichen. Gegen einen erwartet tiefstehenden Gegner tat sich die ersatzgeschwächte Elf von Tim Hille von Anfang an sehr schwer gefährlich vor das Tor zu kommen. Der Gegner agierte mit einfachsten Mittel und schaffte es tatsächlich, ohne kontrollierten Angriff im ersten Abschnitt in Führung zu gehen. Nach einer Standardsituation aus dem Halbfeld agierte der Stürmer vom TSV am Schnellsten und sein Schuss fand den Weg von der Unterkante der Latte den Weg über die Linie. Auch im 2. Abschnitt ähnliches Bild - Staig fast dauerhaft in Ballbesitz, ohne jedoch wirklich für Torgefahr zu sorgen. Im Gegensatz dazu war nun der Gastgeber mit den Konter teilweise näher am zweiten Treffer als unser SCS. Als man wirklich nicht mehr mit einem Erfolgserlebnis rechnete, kam Staig in den letzten Minuten nochmals stärker auf. Es musste jedoch auch eine Standard herhalten, um den Ausgleich zu erzielen; nach einer kurzen Ecke fand der Schuss von Jens Geiselmann den Weg ins lange Torwarteck zum nicht unverdienten aber dennoch glücklichen Ausgleich. Nun gilt es das richtige Mittel in den letzten beiden Begegnungen zu finden, da vermutlich eine ähnliche Spielweise der beiden Gegner aus Bermaringen und Neenstetten auf uns wartet. Zumindest personell müsste es nächste Woche wieder deutlich besser aussehen.