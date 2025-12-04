SC Staig geht im Aufsteigerduell leer aus – Bittere 0:1-Niederlage

Im Spiel gegen den Mitaufsteiger TSV Neu-Ulm war unser SC Staig lange die bessere Mannschaft, verlor allerdings denkbar knapp und unglücklich mit 1:0 im Muthenhölzle. In der 1. Halbzeit war die Hille-Elf die klar spielbestimmende Mannschaft und hatte mehrfach die Möglichkeit zur Führung. Die Hausherren hätten sich nicht beschweren können, wenn zur Halbzeit eine klare Führung für den SC Staig notiert werden müsste. Die größte Chance hatte unser SCS durch einen klaren Foulelfmeter (17.), welcher leider über das TSV-Gehäuse ging und daher weiter das Unentschieden Bestand hatte. Auch in der Folgezeit bis zum Pausentee blieben die Staiger das gefährlichere Team und hatte weitere Großchancen zur Führung. Allerdings brachten die Jungs den Ball einfach nicht zur eigentlich hoch verdienten Pausenführung im Gehäuse der Hausherren unter und so wechselte man etwas unbefriedigend mit einem torlosen Unentschieden die Seiten. Der gezeigte Aufwand unserer Staiger war top und einzig die Belohnung mit einem oder gar zwei Toren zur Pause blieb aus. Nach dem Wechsel kam der TSV viel besser ins Spiel, presste sehr hoch und drängte unseren SCS mächtig in die eigene Hälfte. Resultat aus dem wie verwandelten Auftreten der Hausherren war die 1:0-Führung für die Gastgeber. Der Ball wurde beim Abschluss (56.) zweimal unglücklich abgefälscht, sodass Manu Fetzer leider chancenlos war. Unser SCS versuchte nochmals die drohende Niederlage abzuwenden, spielte gefällig mit, kam auch noch zu einer ganz dicken Chance sowie einer sehr umstrittenen Szene im Strafraum des TSV. Hier hätte ein klares Foul an Julian Rauner gut und gerne elfmeterwürdig vom Unparteiischen eingeschätzt gehört. Doch blieb der Pfiff – warum auch immer – aus. So war es am Schluss diese eine Toraktion der Hauherren, die das Spiel zu Gunsten des TSV Neu-Ulm entschied. Aufwand und Ertrag ist eben nicht immer gerecht und so war es ein sehr bittere Niederlage für die Hille-Elf, wobei Einsatz und Willen absolut stimmte und einfach das Runde nicht ins Eckige wollte. Kopf hoch Jungs, es kommt auch wieder das Glück auf unsere Seite zurück.