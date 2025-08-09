SC Staig: "Erfolgreicher kann eine Saison nicht sein"

Nach einem ungeschlagenen Jahr, dem Bezirkspokalsieg und dem Aufstieg in die Landesliga blickt der SC Staig voller Spannung auf die neue Spielzeit. Trainer Tim Hille setzt auf Schritt-für-Schritt-Denken.

Die Saison 2024/2025 wird in Staig noch lange in Erinnerung bleiben. Nicht nur, weil der SC Staig den Aufstieg in die Landesliga geschafft hat, sondern vor allem wegen der Art und Weise.

„Eine Saison ohne Niederlage inklusive Pokalsieg und Aufstieg – erfolgreicher kann eine Saison nicht sein“, bilanziert Trainer Tim Hille nüchtern, aber mit erkennbarem Stolz. Der SC Staig dominierte die Bezirksliga Donau/Iller und setzte sich anschließend auch in der Relegation durch. „Die Mannschaft ist im letzten Jahr sehr gereift und hat im Saisonendspurt als Team alles aus sich herausgeholt“, sagt Hille.

In der Vorbereitung auf die neue Herausforderung setzt der SC Staig auf bewährte Inhalte und eingespielte Rituale. So nahm das Team erneut am Schmiehe-Cup des FC Hüttisheim teil – mit Erfolg. „Wir konnten den Pokal zum wiederholten Male gewinnen“, berichtet Hille.

Auch Teambuilding kommt nicht zu kurz. Eine Einheit bei Shootex in Steinberg sorgte für Abwechslung im Trainingsalltag und stärkte das Wir-Gefühl. Dass der Kader bereits eingespielt ist, kann in der Landesliga zum Vorteil werden – wenngleich Hille warnt: „Für uns wird es im ersten Schritt wichtig sein, dass wir uns an die neue Liga gewöhnen und erste Erfolgserlebnisse sammeln.“ Ein klares Tabellenziel hat man sich bewusst nicht gesetzt. „Die Saison in Etappen zu bestreiten, wird die Devise sein.“

Meisterleistung auf mentaler Ebene

Tim Hille vermeidet es, Einzelspieler besonders hervorzuheben. „Ich bin kein Fan davon, einzelne Spieler herauszuheben“, sagt der Coach und betont stattdessen das Kollektiv. „Die Mannschaft hat im Saisonendspurt als Team alles aus sich herausgeholt – das war mit Sicherheit auch auf mentaler Ebene eine absolute Meisterleistung.“

Neue Gesichter für neue Aufgaben

Trotz des Erfolgs gibt es beim SC Staig Veränderungen im Kader. Drei Spieler haben den Verein verlassen: Finn Annabring zieht es zum FV Illertissen, Dominik Krizmanic wechselt zum FC Hüttisheim, und Baran Eraslan schließt sich der SGM Aufheim-Holzschwang an.

Als Neuzugänge stehen Sinan Yildiz (TSV Buch) und Manuel Illenberger (Sportfreunde Fleinheim) zur Verfügung

Favoriten? Schwer auszumachen

Anders als viele Konkurrenten geht der SC Staig mit vergleichsweise bescheidenen Mitteln in die Landesliga-Saison. „Es gibt mit Sicherheit Mannschaften, die mit großzügigeren Mitteln in die Saison gehen und sich dementsprechend auch qualitativ immens verstärkt haben“, sagt er. Dennoch will er keinen konkreten Favoriten benennen. Zu eng sei das Leistungsniveau vieler Teams.

Relegation: Highlight mit Haken

Eine klare Meinung hat Hille zur Frage, ob Relegationsspiele am Saisonende erhalten bleiben sollen. „Da wir schon zweimal an der Relegation teilgenommen haben, bin ich ein absoluter Fürsprecher“, sagt der Trainer. Die Spiele seien sportlich reizvoll, emotional aufgeladen und finanziell attraktiv – „sowohl was die Zuschauerzahlen in solchen Spielen angeht als auch die zusätzlichen Einnahmen.“

Ein Wermutstropfen bleibt jedoch: die lange Saison. Die Relegation schiebe die Sommerpause in den Juli – mit Folgen für Regeneration und Vorbereitung. Dennoch: Der emotionale Wert überwiegt. Und für einen Verein wie den SC Staig, der sich über Leidenschaft und Zusammenhalt definiert, war die Relegation in diesem Jahr das Tor zur größten Herausforderung der letzten Jahre – und und zugleich die Belohnung einer außergewöhnlichen Saison.