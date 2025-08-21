SC Staig empfängt SV Mietingen, Derby beim FC Wangen

---







Türkspor konnte den Saisonauftakt siegreich gestalten und möchte nach dem abgebrochenen Spiel am vergangenen Wochenende nun den zweiten Dreier einfahren. Buch hingegen steht nach zwei Niederlagen unter Zugzwang und braucht dringend ein Erfolgserlebnis.

Der FV Olympia Laupheim ist mit vier Punkten ordentlich gestartet und möchte zuhause nachlegen. Srbija Ulm dagegen verlor beide bisherigen Spiele und steht bereits unter Zugzwang. Für die Gäste wird es darum gehen, die ersten Punkte zu sammlen.

Der SV Reinstetten hat nach dem Sieg in Srbija Ulm vier Punkte auf dem Konto und will sich in der Spitzengruppe festsetzen. Der TSV Neu-Ulm hat bislang erst ein Spiel absolviert und will nach dem abgebrochenen Derby gegen Türkspor die nächsten Zähler mitnehmen.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr SC Staig SC Staig SV Mietingen Mietingen 15:00 PUSH



Das Topspiel des Spieltags steigt in Staig. Der Aufsteiger SC Staig überraschte bislang positiv mit vier Punkten und trifft am Sonntag auf den Tabellenführer Mietingen. Die Gäste haben mit zwei Siegen und zehn Toren eindrucksvoll ihre Ambitionen untermauert.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr FV Bad Schussenried Schussenried SSG Ulm 99 SSG Ulm 99 15:00 PUSH



Der FV Bad Schussenried steht nach einem Sieg und einer deutlichen Niederlage mit drei Punkten da und wollen vor heimischer Kulisse nachlegen. Die SSG Ulm hat nach zwei Spielen erst einen Punkt geholt und benötigt dringend ein Erfolgserlebnis, um nicht ins Hintertreffen zu geraten.

Sa., 23.08.2025, 14:00 Uhr FC Wangen Wangen TSV Heimenkirch Heimenkirch 14:00 PUSH



Das Derby am Samstag zwischen Wangen und Heimenkirch verspricht Brisanz. Wangen konnte bislang nur einen Punkt sammeln und steht unter Druck, den ersten Sieg einzufahren. Heimenkirch dagegen startete mit einem 1:0 gegen Riedlingen erfolgreich in die Saison und will auch auswärts punkten.

Der SV Kressbronn empfängt den FC Blaubeuren. Beide Teams warten noch auf den ersten Punktgewinn. Während Kressbronn zum Auftakt gegen Weiler verlor, musste Blaubeuren bereits zwei Niederlagen hinnehmen. Wer dieses Duell verliert, bleibt vorerst im Tabellenkeller.

---



Mit zwei Siegen aus zwei Spielen ist der FV Weiler optimal gestartet und will die Serie ausbauen. Biberach hingegen wartet nach zwei Remis noch auf den ersten Sieg und wird auswärts gefordert sein.





