Allgemeines
– Foto: Stefanie Singer

SC Staig empfängt SV Mietingen, Derby beim FC Wangen

Landesliga, Staffel 4: Die Übersicht der Spiele des 3. Spieltags

Der dritte Spieltag der Landesliga Staffel 4 verspricht packende Duelle und könnte bereits erste Richtungen im Tabellenbild vorgeben. Der FC Wangen empfängt den TSV Heimenkirch zum Derby, während der SV Kressbronn gegen den FC Blaubeuren auf den ersten Saisonsieg hofft. Türkspor Neu-Ulm misst sich mit dem noch punktlosen TSV 1889 Buch, und der SV Reinstetten empfängt den TSV Neu-Ulm. Zudem trifft der FV Rot-Weiß Weiler auf den FV Biberach/Riß, während der FV Olympia Laupheim zuhause gegen den FC Srbija Ulm antritt. Zum Topspiel kommt es am Sonntag, wenn der SC Staig den Tabellenführer SV Mietingen empfängt. Abgerundet wird der Spieltag mit der Partie FV Bad Schussenried gegen die SSG Ulm 99.

Sa., 23.08.2025, 15:30 Uhr
Türkspor Neu-Ulm
Türkspor Neu-UlmTürkspor NU
TSV 1889 Buch
TSV 1889 BuchTSV Buch
15:30live

Türkspor konnte den Saisonauftakt siegreich gestalten und möchte nach dem abgebrochenen Spiel am vergangenen Wochenende nun den zweiten Dreier einfahren. Buch hingegen steht nach zwei Niederlagen unter Zugzwang und braucht dringend ein Erfolgserlebnis.
So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
FV Olympia Laupheim
FV Olympia LaupheimOly.Laupheim
FC Srbija Ulm
FC Srbija UlmSrbija Ulm
15:00

Der FV Olympia Laupheim ist mit vier Punkten ordentlich gestartet und möchte zuhause nachlegen. Srbija Ulm dagegen verlor beide bisherigen Spiele und steht bereits unter Zugzwang. Für die Gäste wird es darum gehen, die ersten Punkte zu sammlen.
Sa., 23.08.2025, 15:30 Uhr
SV Reinstetten
SV ReinstettenReinstetten
TSV Neu-Ulm
TSV Neu-UlmTSV Neu-Ulm
15:30live

Der SV Reinstetten hat nach dem Sieg in Srbija Ulm vier Punkte auf dem Konto und will sich in der Spitzengruppe festsetzen. Der TSV Neu-Ulm hat bislang erst ein Spiel absolviert und will nach dem abgebrochenen Derby gegen Türkspor die nächsten Zähler mitnehmen.
So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SC Staig
SC StaigSC Staig
SV Mietingen
SV MietingenMietingen
15:00

Das Topspiel des Spieltags steigt in Staig. Der Aufsteiger SC Staig überraschte bislang positiv mit vier Punkten und trifft am Sonntag auf den Tabellenführer Mietingen. Die Gäste haben mit zwei Siegen und zehn Toren eindrucksvoll ihre Ambitionen untermauert.
So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
FV Bad Schussenried
FV Bad SchussenriedSchussenried
SSG Ulm 99
SSG Ulm 99SSG Ulm 99
15:00

Der FV Bad Schussenried steht nach einem Sieg und einer deutlichen Niederlage mit drei Punkten da und wollen vor heimischer Kulisse nachlegen. Die SSG Ulm hat nach zwei Spielen erst einen Punkt geholt und benötigt dringend ein Erfolgserlebnis, um nicht ins Hintertreffen zu geraten.
Sa., 23.08.2025, 14:00 Uhr
FC Wangen
FC WangenWangen
TSV Heimenkirch
TSV HeimenkirchHeimenkirch
14:00

Das Derby am Samstag zwischen Wangen und Heimenkirch verspricht Brisanz. Wangen konnte bislang nur einen Punkt sammeln und steht unter Druck, den ersten Sieg einzufahren. Heimenkirch dagegen startete mit einem 1:0 gegen Riedlingen erfolgreich in die Saison und will auch auswärts punkten.
Sa., 23.08.2025, 15:00 Uhr
SV Kressbronn
SV KressbronnKressbronn
FC Blaubeuren
FC BlaubeurenFC Blaubeur.
15:00

Der SV Kressbronn empfängt den FC Blaubeuren. Beide Teams warten noch auf den ersten Punktgewinn. Während Kressbronn zum Auftakt gegen Weiler verlor, musste Blaubeuren bereits zwei Niederlagen hinnehmen. Wer dieses Duell verliert, bleibt vorerst im Tabellenkeller.
Sa., 23.08.2025, 15:30 Uhr
FV Rot-Weiß Weiler
FV Rot-Weiß WeilerFV Weiler
FV Biberach/Riß
FV Biberach/RißFV Biberach
15:30

Mit zwei Siegen aus zwei Spielen ist der FV Weiler optimal gestartet und will die Serie ausbauen. Biberach hingegen wartet nach zwei Remis noch auf den ersten Sieg und wird auswärts gefordert sein.


Matthias KloosAutor