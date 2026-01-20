SC Staig: "Der Klassenerhalt wäre für den Verein ein riesiger Erfolg"

– Foto: Alexander Sättele @helden

Der SC Staig überwintert in der Landesliga, Staffel 4, auf Rang zwölf und damit mitten im dicht gedrängten Tabellenfeld. Ordentliche Leistungen, knappe Spiele und fehlende Effizienz prägen die Vorrunde. Trainer Tim Hille sieht dennoch viele Ansätze, die Mut für den Klassenerhalt machen.

Vorbereitung ohne Schnörkel



„Seit der KW 2 sind die Jungs mit individuellen Laufplänen in die Vorbereitung gestartet“, erklärt Trainer Tim Hille. Der offizielle Trainingsauftakt folgt am 20. Januar. „Ein besonderes Highlight im Laufe der Vorbereitung wird es nicht geben“, sagt Hille



Solide Leistungen, magere Erträge



Mit Blick auf die Hinrunde fällt Hilles Zwischenfazit differenziert aus. „Wir sind mit der Leistung der Vorrunde grundsätzlich zufrieden“, betont der Staiger Trainer. Gleichzeitig benennt er klar den zentralen Schwachpunkt: „Einziger Wehmutstropfen, dass wir zu viele Spiele dabei hatten, in denen das Ergebnis leider nicht zur guten Leistung passte.“ Ursache sei vor allem die mangelhafte Chancenverwertung gewesen. „Da haben wir auch vielleicht ein wenig Lehrgeld bezahlt und schnell gemerkt, dass es in dieser Liga eben viele Teams gibt, die das absolut bestrafen.“

Mutmacher trotz Rückschlägen



Trotz der verpassten Punkte zieht Hille auch Positives aus der Vorrunde. „Wir haben bis auf ein bis zwei Spiele mit jedem Gegner sehr gut mithalten können“, sagt er und ergänzt: „In einigen Spielen waren wir auch das bessere Team.“ Diese Erkenntnis ist für den Trainer ein entscheidender Faktor mit Blick auf die kommenden Monate: „Das gibt uns Mut für die Rückrunde.“ Baustelle Chancenverwertung



Die Analyse der Problemfelder fällt eindeutig aus. „Wir hatten leider oftmals nicht die nötige Effektivität vor dem Tor. Es wird immens wichtig sein, dies in der Rückrunde zu korrigieren, um die Klasse zu halten“, macht der Coach deutlich.