SC Staaken zieht Reißleine - Cheftrainer muss gehen

Archiv: Trainerbank ohne Shinga Mbaraga – Foto: Tanja Kaltofen

Der Berlin-Ligist SC Staaken trennt sich von Cheftrainer Shinga Mbaraga. Auch die Co-Trainer müssen gehen. Das bestätigt der erste Vorsitzende Seyfettin Aksakal gegenüber FuPa Berlin

So., 14.09.2025, 14:00 Uhr SC Staaken SC Staaken Polar Pinguin Berlin Pinguin 2 4 Abpfiff Nach nur vier Spielen ist die Amtszeit von Cheftrainer Shinga Mbaraga beim SC Staaken bereits wieder beendet. Der erst zu Saisonbeginn verpflichtete Coach holt mit dem Oberliga-Absteiger lediglich zwei Punkte, zu wenig für die Ansprüche des Berlin-Ligisten. Staaken rangiert derzeit auf einem Abstiegsplatz.

„Vier Spiele und nur zwei Punkte sind deutlich zu wenig“, erklärte Vereinspräsident Seyfettin Aksakal gegenüber FuPa Berlin. Eine Entscheidung über den Nachfolger ist noch nicht gefallen. Laut Satzung mischt sich der 1.Vorsitzende nicht in die sportlichen Belange ein. Ich habe mich in der vergangenen Saison schon zurück gehalten. Da es ausschließlich um den Verein geht sah ich mich gezwungen einzugreifen. Der zweite Vorsitzende ist für die sportliche Leitung zuständig. Norbert Leuzzi musste vor einem Monat aus beruflichen Gründen aufhören. Aktuell werden Alexander Savvidis (3.Vorsitzender) und Christian Freiwald die sportliche Leitung übernehmen. Einen neuen Trainer werden wir hoffentlich sehr schnell verkünden" SC Staaken steigt unglücklich aus der Oberliga ab

Der SC Staaken war in der vergangenen Saison unter dramatischen Bedingungen aus der Oberliga abgestiegen. Obwohl die Spandauer die Abstiegsrelegation mit zwei Spielen gegen Wismut Gera überleben, müssen sie den bitteren Gang in die Berlin-Liga antreten (FuPa Berlin berichtet)