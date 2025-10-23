 2025-10-15T11:43:40.576Z

Expertentipp

SC Staaken Trainer tippt den 10.Spieltag der Berlin-Liga

Tim Binting mit einer Prognose für die höchste Spree-Liga

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. SC Staaken Trainer Tim Binting tippt den 10.Spieltag!

SSC Südwest 1947 - SC Staaken
Wir holen den dritten Auswärtsdreier in Folge
⚽ mein Tipp: 0:2

1. FC Wilmersdorf - Berlin Türkspor
Wilmersdorf gerade gut drauf und Türkspor zu schwankend
⚽ mein Tipp: 3:2

TSV Rudow Berlin - SV BW Hohen Neuendorf
2:0 Rudow Heimstark, deshalb Heimsieg
⚽ mein Tipp: 2:0

Füchse Berlin - Berliner SC
Spiel auf Augenhöhe, deshalb Unentschieden
⚽ mein Tipp: 1:1

SC Charlottenburg - Frohnauer SC 1946
Momentum liegt beim SCC. Letzten drei Ligaapiele gewonnen und setzen die Serie fort.
⚽ mein Tipp: 3:1

SFC Stern 1900 - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Ausgeglichenes Spiel, am Ende setzt sich die individuelle Klasse knapp durch.
⚽ mein Tipp: 1:2

FSV Spandauer Kickers - VSG Altglienicke II
Enges Topspiel, Spaki Heimstark und junge VSG auswärts noch nicht konstant genug
⚽ mein Tipp: 2:1

Polar Pinguin Berlin - VfB Fortuna Biesdorf
Beide Teams sind zu allem möglich, deshalb tippe ich unentschieden
⚽ mein Tipp: 1:1

TSV Mariendorf 1897 - SV Empor Berlin
Empor ist schwer einzuschätzen, deshalb denke ich an einen knappen Erfolg für den TSV
⚽ mein Tipp: 2:1

Wer ist Tim Binting?

