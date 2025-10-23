SC Staaken Trainer tippt den 10.Spieltag der Berlin-Liga

SSC Südwest 1947 - SC Staaken
Wir holen den dritten Auswärtsdreier in Folge
⚽ mein Tipp: 0:2
1. FC Wilmersdorf - Berlin Türkspor
Wilmersdorf gerade gut drauf und Türkspor zu schwankend
⚽ mein Tipp: 3:2
TSV Rudow Berlin - SV BW Hohen Neuendorf
2:0 Rudow Heimstark, deshalb Heimsieg
⚽ mein Tipp: 2:0
Füchse Berlin - Berliner SC
Spiel auf Augenhöhe, deshalb Unentschieden
⚽ mein Tipp: 1:1
SC Charlottenburg - Frohnauer SC 1946
Momentum liegt beim SCC. Letzten drei Ligaapiele gewonnen und setzen die Serie fort.
⚽ mein Tipp: 3:1
SFC Stern 1900 - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Ausgeglichenes Spiel, am Ende setzt sich die individuelle Klasse knapp durch.
⚽ mein Tipp: 1:2
FSV Spandauer Kickers - VSG Altglienicke II
Enges Topspiel, Spaki Heimstark und junge VSG auswärts noch nicht konstant genug
⚽ mein Tipp: 2:1
Polar Pinguin Berlin - VfB Fortuna Biesdorf
Beide Teams sind zu allem möglich, deshalb tippe ich unentschieden
⚽ mein Tipp: 1:1
TSV Mariendorf 1897 - SV Empor Berlin
Empor ist schwer einzuschätzen, deshalb denke ich an einen knappen Erfolg für den TSV
⚽ mein Tipp: 2:1
Wer ist Tim Binting?
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:
https://www.fupa.net/auth/login
Hier alles über die Berlin-Liga