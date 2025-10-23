SC Staaken Trainer tippt den 10.Spieltag der Berlin-Liga

SSC Südwest 1947 - SC Staaken

Wir holen den dritten Auswärtsdreier in Folge

⚽ mein Tipp: 0:2

1. FC Wilmersdorf - Berlin Türkspor

Wilmersdorf gerade gut drauf und Türkspor zu schwankend

⚽ mein Tipp: 3:2

TSV Rudow Berlin - SV BW Hohen Neuendorf

2:0 Rudow Heimstark, deshalb Heimsieg

⚽ mein Tipp: 2:0

Füchse Berlin - Berliner SC

Spiel auf Augenhöhe, deshalb Unentschieden

⚽ mein Tipp: 1:1

SC Charlottenburg - Frohnauer SC 1946

Momentum liegt beim SCC. Letzten drei Ligaapiele gewonnen und setzen die Serie fort.

⚽ mein Tipp: 3:1

SFC Stern 1900 - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin

Ausgeglichenes Spiel, am Ende setzt sich die individuelle Klasse knapp durch.

⚽ mein Tipp: 1:2

FSV Spandauer Kickers - VSG Altglienicke II

Enges Topspiel, Spaki Heimstark und junge VSG auswärts noch nicht konstant genug

⚽ mein Tipp: 2:1

Polar Pinguin Berlin - VfB Fortuna Biesdorf

Beide Teams sind zu allem möglich, deshalb tippe ich unentschieden

⚽ mein Tipp: 1:1

TSV Mariendorf 1897 - SV Empor Berlin

Empor ist schwer einzuschätzen, deshalb denke ich an einen knappen Erfolg für den TSV

⚽ mein Tipp: 2:1

Wer ist Tim Binting?

