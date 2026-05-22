SC Staaken erfreut: Vier Leistungsträger verlängern

– Foto: Olaf Kapell

Der SC Staaken kann sich über vier weitere Vertragsverlängerungen freuen. Tim Lampert , Louis Guske , Maurice Engst und Jannik Jantzen bleiben dem Verein über den Sommer hinaus erhalten. Zuvor hatten bereits Kapitän Ferris Freiwald und Deniz Aksakal verlängert.

Die VSG Altglienicke hat am Mittwoch die Vertragsverlängerung mit Mehmet Ibrahimi vermeldet. Der 23-Jährige kam Ende des vergangenen Jahres nach Berlin, hat zuvor in Österreich gespielt. Bei der VSG hat sich der Offensivspieler schnell festgespielt, absolvierte seit seinem Wechsel 15 Regionalliga-Spiele. Dabei erzielte er vier Tore in der Liga und zwei Treffer im Landespokal. Gültig ist das neue Arbeitspapier bis Juni 2028.

Noch kämpft TeBe in der NOFV Oberliga Nord um den Klassenerhalt. Ende Mai steht der letzte Spieltag an. Dann können sich die Lila-Weißen aus eigener Kraft retten. Schon vorab hat Linus Frölich nun seinen Vertrag verlängert und das ligaunabhängig. Der 26-Jährige wechselte im zurückliegenden Sommer aus der Oberliga Westfalen ins Mommsenstadion, führt das Team seit der Winterpause als Kapitän aufs Feld.

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