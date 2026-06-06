SC St. Tönis zwischen Meisterkampf und DFB-Pokal

Zwischen DFB-Pokal und Saisonfinale: Spannende Tage für den SC St. Tönis. – Foto: Jens Terhardt

Im Fernduell mit Ratingen 04/19 will Tabellenführer VfB Hilden am letzten Spieltag ebenfalls Vereinsgeschichte schreiben und mit einem Sieg in St. Tönis den Aufstieg in die Regionalliga West feiern. Der Sportclub stellt sich auf einen großen Zulauf ein. „Wir rechnen mit circa 1400 Zuschauern“, teilt der Sportliche Leiter Holger Krebs mit. Sportlich schien bei den Gastgebern die Luft zuletzt raus zu sein. Trainer Bekim Kastrati fordert dennoch eine konzentrierte Leistung: „Hilden hat eine Top-Rückrunde gespielt. Aber wir wollen uns mit einem Sieg verabschieden und damit eine aufregende Saison abschließen.“

Kastrati wünscht sich eine Borussia

Neben Kastrati sind die beiden Betreuer Uwe Ring und Peter Göbbels sowie Fußball-Vorstandsmitglied Lukas Moes bei der Ziehung live dabei, die im Rahmen der ARD-Sportschau übertragen wird. Die Mannschaft wird bei einem „Public Viewing“ in der SC-Lounge verfolgen, welchen der 32 möglichen Erst- und Zweitligisten aus dem Profi-Topf Schiedsrichter Deniz Aytekin dem Fünftligisten zulost. „Das sind alles tolle Gegner“, meint Kastrati, „aber mein Wunschgegner wäre Borussia Mönchengladbach. Die andere Borussia wäre auch okay. Bayern wäre unfassbar. Aber es ist auch einfach nur toll, dass wir dabei sind.“

Auch im Mannschaftskreis steigt vor der Auslosung die Spannung und ein Wunschgegner scheint ausgemacht. „Die Vorfreude ist riesig. So ein Spiel spielen zu können ist für einen Oberligisten ja nicht alltäglich. Wir sind alle gespannt und hoffen auf das bestmögliche Los“, berichtet Innenverteidiger Niklas Withofs. „Ich glaube, viele aus der Mannschaft wünschen sich sicher die Bayern. Mir geht es da genauso. Aber bei uns im Verein gibt es viele Mönchengladbach-Fans. Gegen die Borussia zu spielen, wäre daher auch eine tolle Geschichte.“