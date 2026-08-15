SC St. Tönis will vorlauten Aufsteiger direkt ausbremsen

Dafür wurde in der Sommerpause im Bergischen auf dem Transfermarkt kräftig hingelangt. Simone Lo Castro kam aus Baumberg, Torjäger Max Wilschrey aus Emmelshausen (Oberliga Rheinland-Pfalz), Isaak Akritidis vom 1. FC Bocholt, Marko Stojanovic vom Wuppertaler SV, Georgios Mavroudis von den Spfr. Siegen, Jan Ecke von Bergisch Gladbach, Thomas Idel sowie Markus Pazurek vom Ahrweiler BC und Ali-Can Ilbay, der frühere Ratinger, vom Nachbarn DV Solingen. Gleichzeitig sind die Goalgetter der vergangenen Saison, Enes Topal (21 Treffer) und Marco Donato Cirillo (15 Treffer), ebenso weiter an Bord wie der mittlerweile 39-jährige Erkan Ari, der einst in Ratingen über Jahre eine feste Größe war. Darüber hinaus Fabio Di Gaetano ist aus seiner Zeit beim KFC Uerdingen auch kein Unbekannter. Der routinierte Keeper Marcel Lenz stand lange bei der SSVg. Velbert zwischen den Pfosten.

Kastrati freut sich auf die Herausforderung

„Ein Blick auf den Solinger Kader verrät viel Qualität und Erfahrung. Da kommen mindestens 500 Regionalliga-Spiele zusammen. Aber wir bereiten uns gut vor, nehmen das Spiel an und werden es auch diesem Gegner so schwer machen wie nur möglich. Mit allem, was wir haben, werden wir uns wehren. Auf solche Spiele haben wir immer eine besondere Vorfreude“, gibt Sportclub-Trainer Bekim Kastrati zu verstehen. Weiter stellt er klar: „Es wird im Vergleich zur Vorwoche einige Umstellungen geben, auch wenn wir aktuell gerade in der Offensive etwas knapp bestückt sind.“