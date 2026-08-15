SC St. Tönis will vorlauten Aufsteiger direkt ausbremsen

Mit der 1. Spielvereinigung Solingen-Wald ist am Sonntag ein Gegner im Yayla-Sportpark zu Gast, der sich nach zwei Aufstiegen den direkten Durchmarsch auf die Fahnen geschrieben hat. Und so machen Verantwortliche, Spieler und Fans trotz der starken Konkurrenz aus Ratingen, Uerdingen, Velbert, Düsseldorf II oder Schonnebeck keinen Hehl daraus, dass sie es ernst meinen.
Dafür wurde in der Sommerpause im Bergischen auf dem Transfermarkt kräftig hingelangt. Simone Lo Castro kam aus Baumberg, Torjäger Max Wilschrey aus Emmelshausen (Oberliga Rheinland-Pfalz), Isaak Akritidis vom 1. FC Bocholt, Marko Stojanovic vom Wuppertaler SV, Georgios Mavroudis von den Spfr. Siegen, Jan Ecke von Bergisch Gladbach, Thomas Idel sowie Markus Pazurek vom Ahrweiler BC und Ali-Can Ilbay, der frühere Ratinger, vom Nachbarn DV Solingen. Gleichzeitig sind die Goalgetter der vergangenen Saison, Enes Topal (21 Treffer) und Marco Donato Cirillo (15 Treffer), ebenso weiter an Bord wie der mittlerweile 39-jährige Erkan Ari, der einst in Ratingen über Jahre eine feste Größe war. Darüber hinaus Fabio Di Gaetano ist aus seiner Zeit beim KFC Uerdingen auch kein Unbekannter. Der routinierte Keeper Marcel Lenz stand lange bei der SSVg. Velbert zwischen den Pfosten.
„Ein Blick auf den Solinger Kader verrät viel Qualität und Erfahrung. Da kommen mindestens 500 Regionalliga-Spiele zusammen. Aber wir bereiten uns gut vor, nehmen das Spiel an und werden es auch diesem Gegner so schwer machen wie nur möglich. Mit allem, was wir haben, werden wir uns wehren. Auf solche Spiele haben wir immer eine besondere Vorfreude“, gibt Sportclub-Trainer Bekim Kastrati zu verstehen. Weiter stellt er klar: „Es wird im Vergleich zur Vorwoche einige Umstellungen geben, auch wenn wir aktuell gerade in der Offensive etwas knapp bestückt sind.“
Nach seiner gelb-roten Karte im Pokalspiel wird der Youngster Farid Omorou zwangsläufig fehlen. Auch Armend Lekaj brummt eine Sperre, allerdings aus der vergangenen Spielzeit, ab. Zudem ist Julian Andres Suaterna-Florez noch in Kolumbien, Kris Pöstges und Morten Heffungs sind nach ihren Verletzungen noch nicht so weit. Spannend war und bleibt, wer im SC-Tor stehen wird. Vergangene Saison wechselten sich Simon Sell und Tim Leon Schrick regelmäßig in schöner Unregelmäßigkeit ab.