SC St. Tönis will Negativserie in Monheim beenden

St. Tönis will zurück in die Erfolgsspur. – Foto: Jens Terhardt

Auch diesmal benötigt der Gegner im engen Abstiegskampf dringend noch Punkte, zumal es das Restprogramm in sich hat. Denn das Team von Trainer Dennis Ruess trifft in den letzten beiden Begegnungen mit dem VfB Hilden und abschließend gegen Ratingen 04/19 noch auf die Klubs, die die Meisterschaft einfahren wollen. Schmale zwei Punkte beträgt der Vorsprung auf den viertletzten Platz, der am Ende möglicherweise nicht reicht, was von der Anzahl der Absteiger aus der Regionalliga abhängt. Drei Punkte trennen Monheim vom ersten Abstiegsplatz.

Entsprechend groß dürfte die Gegenwehr der Rheinstädter sein, die am vorherigen Spieltag im direkten Duell gegen die DJK Adler Frintrop mit 1:4 eine empfindliche Niederlage hinnehmen mussten. Der Sportclub kann dagegen sorgenfrei aufspielen, wäre da nicht das nahende Finale im Niederrhein-Pokal. Schon vor einigen Wochen forderte Trainer Bekim Kastrati konzentrierte Leistungen, um in der Liga den 4. Tabellenplatz des Vorjahres toppen zu können. Doch dass der gedankliche Spagat zwischen dem Finale, der Chance auf den Einzug in die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals und dem Liga-Alltag in den Köpfen der Spieler nur schwer zu bewältigen ist, ist auch dem erfahrenen Ex-Profi bewusst: „Das ist einfach im Hinterkopf. Es ist unmöglich, so etwas auszublenden.“

Kastrati stört aktuelle Ergebniskrise

Zwei Unentschieden und eine Niederlage lautet die SC-Bilanz aus den letzten drei Spielen. Das wurmt Kastrati: „Das ist eine neue Situation. Es nervt, dreimal in Folge nicht gewonnen zu haben.“ Auffällig war, dass die drittbeste Offensive in dieser Phase nur zwei Treffer erzielte. Schwerpunkt des Abschlusstrainings war daher der Torabschluss. Doch das allein wird nicht reichen. „Uns erwartet ein Kampfspiel“, so Kastrati, „und wir müssen zusehen, dass wir eine gute Mischung aus Lockerheit und Ernsthaftigkeit finden.“

Dabei schwingt die Hoffnung mit, dass der MSV Duisburg am letzten Spieltag der 3. Liga mindestens Vierter wird. „Dann wären wir in der 1. Runde des DFB-Pokals. Vielleicht hilft diese Gewissheit, um lockerer ins Spiel gehen zu können.“ Ein großer Teil der Mannschaft reist am heutigen Samstag zum Heimspiel gegen Viktoria Köln ins Wedaustadion, um vor Ort die Daumen zu drücken, dass es für den MSV sogar noch zum direkten Aufstieg in die 2. Liga reicht.

Kapitän Dominik Dohmen ist nach seiner Gelb-Sperre wieder dabei, sodass Kastrati viel Handlungsspielraum hat. „Vielleicht werde ich den einen oder anderen Spieler mal auf einer anderen Position ausprobieren.“