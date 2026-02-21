SC St. Tönis will in Büderich nächsten Kopflos-Auftritt vermeiden

St. Tönis will die Lehren aus dem Ratingen-Spiel ziehen. – Foto: Jens Terhardt

Trainer Bekim Kastrati nahm die Niederlage mit gemischten Gefühlen zur Kenntnis. Einerseits führte kein Weg daran vorbei, die Klasse des Gegners anzuerkennen, anderseits haderte der 46-Jährige durchaus damit, dass es für seine Mannschaft auch ein besseres Ende hätte geben können. „Wir haben das Spiel zwischen der zehnten und 35. Minute verloren. Mir ist heute noch ein Rätsel, warum wir nach der 1:0-Führung so kopflos agiert haben. Ratingen hat es sehr schnell bestraft. In der zweiten Halbzeit haben wir 20 Minuten auf ein Tor gespielt. Aber Ratingen hat es dann sehr clever gemacht und nach dem 4:1 war es vorbei.“

Der Spitzenreiter marschiert daher mit sechs Punkten vor dem KFC Uerdingen weiterhin vorneweg. Doch hinter dem Tabellenzweiten geht es nach wie vor eng zu. Bis zum sechsten Tabellenplatz, den der Sportclub aktuell belegt, sind es nur zwei Punkte. Auch der kommende Auswärtsgegner hat die Verfolgergruppe in Sichtweite. Mit vier Punkten im Hintertreffen dürfte der FC Büderich alles daran setzen, gegen die Kastrati-Elf die Oberhand zu behalten. Zumal auch der Blick in den Rückspiegel sicher nicht zu vernachlässigen ist. Denn nur fünf Punkte trennen das Team von Trainer Sebastian Siebenbach vom ersten Abstiegsplatz. Und was in dieser Liga möglich ist, bekam der FCB am vergangenen Spieltag bei der 2:4-Heimniederlage gegen Schlusslicht SV Biemenhorst zu spüren. Zum Jahresauftakt gab es ohne den zum 1. FC Viersen abgewanderten Leistungsträger Kevin Weggen einen 1:0-Erfolg beim SV Sonsbeck.

Schrick wird im Tor stehen

Im Duell Am Eisenbrand geht es diesmal nicht nur um Punkte, sondern auch darum, vor dem Aufeinandertreffen im Halbfinale des Niederrhein-Pokals ein Zeichen zu setzen. Die Bilanz der jüngeren Vergangenheit spricht für die Gäste, die die vergangenen vier Vergleiche für sich entschieden. Das Hinspiel gewann der SC dank einer überragenden ersten Halbzeit mit 5:0. Gleichzeitig wird es nun nicht nur zum Bruderduell zwischen Marco und Mario Knops kommen. In der Startelf der Büdericher standen mit Philipp Baum, Daud Gergery und Torhüter Robin Offhaus zuletzt drei weitere Akteure mit SC-Vergangenheit. Den Verlust von Weggen kompensierte der FC mit der Verpflichtung des Oberliga-erfahrenen Pierre Nowitzki, der für den VfB Homberg auch drei Jahre in der Regionalliga auflief.

Eine große Krankheitswelle ist am SC bisher vorbeigegangen. Allerdings erwischte es Simon Sell, sodass eine Entscheidung in der Torhüterfrage diesmal entfällt und Leon Schrick einen weiteren Einsatz verbuchen kann. Vor dem karnevalsfreien Wochenende hoffte Kastrati, die Zeit nutzen zu können, damit sich der eine oder andere Akteure zurückmeldet. Die Hoffnung ging auf. Sowohl Tyler Nkamanyi als auch Gianluca Rizzo nahmen das Training wieder auf und bieten dem SC-Coach zusätzliche Optionen. „Wir wollen den Gegner auf Abstand halten“, so Kastrati, der dafür aber einen anderen Auftritt fordert. „Wir müssen die Lehren aus dem Ratingen-Spiel ziehen, wieder mehr Ordnung reinbekommen und Leidenschaft zeigen.“