SC St. Tönis will frühzeitig der Oktober-Tristesse vorbeugen

Mit dem Sieg bei der SpVg Schonnebeck hatte der SC St. Tönis in einer schwierigen Situation nach zwei schwachen Auftritten zuletzt eine bemerkenswerte Reaktion gezeigt. In den jüngsten drei Vergleichen war das der dritte Sieg gegen das Spitzenteam aus Essen. Nicht so makellos sieht die Vorjahresbilanz allerdings gegen den nächsten Heimspielgegner ETB SW Essen aus (so., 15.30 Uhr). Das Hinspiel endete 2:2 und in der heißen Phase der vergangenen Spielzeit unterlag das Team von Trainer Bekim Kastrati am 30. Spieltag beim Traditionsklub nach einer dramatischen Schlussphase mit 2:3.
Die Ruhrgebietler haben inklusive Trainerwechsel einen Umbruch hinter sich, stehen aber nach dem jüngsten 1:0-Erfolg beim KFC Uerdingen mit zehn Punkten und negativem Torverhältnis aktuell auf dem vierten Tabellenplatz. Drei Punkte mehr als die Gastgeber, die den Blick somit eher nach unten richten müssen. Für Kastrati ist die Begegnung am Sonntag daher von besonderer Bedeutung. „Dieses Spiel ist richtungsweisend und stellt uns vor eine anspruchsvolle Aufgabe. Wir brauchen einen Sieg, um in die Region zu kommen, in der ich uns auch sehe. Bei einer Niederlage rutschen wir unten rein. Und dann kommt der Oktober. Da wird es immer nass und ekelig. Von daher wissen wir, was auf dem Spiel steht. Ich bin zuversichtlich. Der letzte Sieg hat uns Selbstvertrauen zurückgegeben. Und das Gefühl, eine starke Mannschaft schlagen zu können.“ Die drei Punkte sind das, was am Ende zählt. Aber ebenso wichtig war es für die Blau-Gelben nach dem 5:0-Sieg über den FC Büderich, eine Partie durch eine stabile Defensive endlich wieder ohne Gegentor gestalten zu können.
Kastrati gönnte seinen Spielern aufgrund des Freitagsspiels ein freies Wochenende – und nach zwei Trainingseinheiten bat der 46-Jährige seine Mannschaft am Freitag zum Abschlusstraining, in dem nochmals gezielt auf das gegnerische Spiel und die eigene taktische Vorgehensweise eingegangen wurde. Personell war noch offen, ob Kapitän Dominik Dohmen nach seiner Kopfverletzung gegen den KFC Uerdingen wieder voll einsatzfähig ist. Sicher ist, dass Julian Suaterna-Florez nach überstandener Krankheit wieder in den Kader zurückkehrt und damit eine neue Alternative für die Offensive bietet. Tyler Nkamanyi weilt noch im Urlaub, wird aber rechtzeitig zum Spiel zurückerwartet.
Im Tor wird es unterdessen einen erneuten Wechsel geben. Eigentlich hätte Tim Schrick nach guter Leistung in Schonnebeck wieder den Vorzug erhalten, doch der junge Keeper feierte am Donnerstag seinen 22. Geburtstag und steht absprachegemäß aus diesem Grund am Sonntag nicht zur Verfügung. Somit erhält Robin Offhaus eine weitere Chance, sich zu beweisen und sich in seinem vierten Pflichtspiel-Einsatz nachhaltig zu empfehlen.