SC St. Tönis will frühzeitig der Oktober-Tristesse vorbeugen

Kastrati gönnte seinen Spielern aufgrund des Freitagsspiels ein freies Wochenende – und nach zwei Trainingseinheiten bat der 46-Jährige seine Mannschaft am Freitag zum Abschlusstraining, in dem nochmals gezielt auf das gegnerische Spiel und die eigene taktische Vorgehensweise eingegangen wurde. Personell war noch offen, ob Kapitän Dominik Dohmen nach seiner Kopfverletzung gegen den KFC Uerdingen wieder voll einsatzfähig ist. Sicher ist, dass Julian Suaterna-Florez nach überstandener Krankheit wieder in den Kader zurückkehrt und damit eine neue Alternative für die Offensive bietet. Tyler Nkamanyi weilt noch im Urlaub, wird aber rechtzeitig zum Spiel zurückerwartet.

Im Tor wird es unterdessen einen erneuten Wechsel geben. Eigentlich hätte Tim Schrick nach guter Leistung in Schonnebeck wieder den Vorzug erhalten, doch der junge Keeper feierte am Donnerstag seinen 22. Geburtstag und steht absprachegemäß aus diesem Grund am Sonntag nicht zur Verfügung. Somit erhält Robin Offhaus eine weitere Chance, sich zu beweisen und sich in seinem vierten Pflichtspiel-Einsatz nachhaltig zu empfehlen.