SC St. Tönis will endlich mal wieder gewinnen Oberliga Niederrhein: Der Freitagabend-Termin für das Spiel in Cronenberg sorgt für Unmut.

Markus Hagedorn ist alles andere als begeistert. Der Vorsitzende der Fußball-Abteilung des SC St. Tönis zeigt für den Zeitpunkt des Gastspiels in der Oberliga beim Cronenberger SC kein Verständnis. Das wurde auf Betreiben der Gastgeber am Freitagabend um 20 Uhr angesetzt. Eine Beschwerde blieb erfolglos, weil die Bergischen die Partie regelgerecht und fristgemäß vorverlegten. Ein fader Beigeschmack bleibt. Denn die Gastgeber stecken tief im Abstiegskampf und treffen so auf einen Gegner, der sich zuvor gut 80 Kilometer durch Berufs- und Wochenendverkehr quälen muss. Von möglichen Wetterkapriolen im Bergischen Land mal abgesehen.

„Das hat nicht viel mit Fairness zu tun“, sagt Trainer Alexander Thamm, der sich aber nicht lange damit aufhalten will. Der 39-Jährige verweist vielmehr auf eine ähnliche Situation: „Wir mussten mitwochs nach Schonnebeck und haben dort gewonnen. Auch in Cronenberg wollen wir bestmöglich drei Punkte holen.“ Die Maximalausbeute stünde dem SC auch gut zu Gesicht. Denn durch eine Serie von sechs Spielen ohne Sieg rutschten die Blau-Gelben immer tiefer ab. Der einstmals komfortable Vorsprung auf die Abstiegszone schmolz auf vier Punkte.

An schwachen Auftritten oder mangelnder Harmonie auf dem Platz lag das in der Regel nicht. Oft fehlte es nur an Kleinigkeiten. Thamm und Co-Trainer Justin Müller hielten daher unter der Woche die Augen besonders auf. „Wir sind vom Kader überzeugt. Aber wir wollten auch genau hinsehen, ob sich der eine oder andere anbietet, der vielleicht die nötigen zwei Prozent mehr bringt. Denn wir wollen endlich mal wieder gewinnen. Wir gehen in Cronenberg als Favorit ins Spiel. Diese Rolle werden wir auch annehmen.“ Der zuletzt gesperrte und gesundheitlich angeschlagene Ioannis Alexiou steht wieder zur Verfügung.