SC St. Tönis will „einfach nur Spaß haben“ – ein Schlüsselspieler geht Der Oberligist SC St. Tönis empfängt nach dem Sieg in der Grotenburg die Spielvereinigung Schonnebeck zum nächsten Spitzenspiel. Derweil sind die Personalplanungen für die kommende Spielzeit schon fast abgeschlossen. Zwei Spieler zögern noch mit ihrer Zusage, einer hat seinen Abschied angekündigt. von RP / Uwe Worringer · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Der SC St. Tönis trifft auf die Spielvereinigung Schonnebeck – Foto: Jens Terhardt

Aus der spielerischen Überlegenheit des KFC Uerdingen im Hinspiel hatte Bekim Kastrati die richtigen Schlüsse gezogen. Mit anderer Taktik als erwartet bewies der Trainer des SC St. Tönis wieder ein gutes Gespür für ein geeignetes Erfolgsrezept. Und auch gegen den kommenden Gegner Spielvereinigung Schonnebeck zog der 46-Jährige zuletzt immer an den richtigen Strippen, was drei Siege in Folge unterstreichen. Den vierten würde der SC am Sonntag ab 15 Uhr im Heimspiel gerne nachlegen, um den dritten Tabellenplatz zu behaupten. Für die Gäste, bei denen Kapitän Matthias Bloch sein Karriereende ankündigte und Tim Winking den Verein verlassen wird, geht es dagegen schon um mehr. Mit acht Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Ratingen 04/19 können sich die Essener keinen Ausrutscher erlauben, soll der Kontakt im Titelrennen nicht vorzeitig abreißen.

„Es kann gerne so weiter gehen“, sagt St. Tönis‘ Co-Trainer Johannes Dahms mit Blick auf die kleine Siegesserie gegen die ambitionierten Gäste, die den größeren Druck verspüren dürften. „Sie wollen um den Aufstieg spielen, wir wollen einfach nur Spaß haben. Dabei hat uns der Sieg beim KFC sicher geholfen.“ Einer ähnlich defensiven Marschroute wie in der Grotenburg erteilt der 37-Jährige ein Absage: „Wir wollen Schonnebeck schon unser Spiel aufdrücken. Das ist schließlich ein Heimspiel.“ In personeller Hinsicht ist die Lage unverändert gut, auch der zuletzt etwas angeschlagene Eghosa Ogbeide meldete sich wieder voll einsatzbereit. Nach seiner Roten Karte gegen BW Dingden sitzt Simon Sell noch seine für drei Spiele verhängte Sperre ab. Auf der Verletztenliste findet sich nach wie vor nur Kris Pöstges, der daher weiter auf seinen zehnten Einsatz warten muss. Dominik Dohmen geht nach der Saison von Bord Auf einem guten Weg ist der Sportclub auch in Sachen Kaderplanung für die neue Saison, die keinen großen Umbruch vorsieht, sondern auch in Kastratis Sinn auf Kontinuität setzt. Vor wenigen Tagen wurde bereits bekannt, dass Maximilian Pohlig, Niklas Withofs, Luca Esposito, Simon Sell und Maksym Lufarenko verlängerten. Die Sportliche Leitung meldete zudem auch den Verbleib von Morten Heffungs, Eghosa Ogbeide, Fumito Okihara und Gianluca Rizzo. Mit der Zusage von Tyler Nkamanyi rechnet der Verein in der kommenden Woche. Positive Signale sendeten Kohei Nakano und Tim Schrick. In trockenen Tüchern ist das aber noch nicht.