SC St. Tönis will „einfach nur Spaß haben“ – ein Schlüsselspieler geht

Aus der spielerischen Überlegenheit des KFC Uerdingen im Hinspiel hatte Bekim Kastrati die richtigen Schlüsse gezogen. Mit anderer Taktik als erwartet bewies der Trainer des SC St. Tönis wieder ein gutes Gespür für ein geeignetes Erfolgsrezept. Und auch gegen den kommenden Gegner Spielvereinigung Schonnebeck zog der 46-Jährige zuletzt immer an den richtigen Strippen, was drei Siege in Folge unterstreichen. Den vierten würde der SC am Sonntag ab 15 Uhr im Heimspiel gerne nachlegen, um den dritten Tabellenplatz zu behaupten. Für die Gäste, bei denen Kapitän Matthias Bloch sein Karriereende ankündigte und Tim Winking den Verein verlassen wird, geht es dagegen schon um mehr. Mit acht Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Ratingen 04/19 können sich die Essener keinen Ausrutscher erlauben, soll der Kontakt im Titelrennen nicht vorzeitig abreißen.
„Es kann gerne so weiter gehen“, sagt St. Tönis‘ Co-Trainer Johannes Dahms mit Blick auf die kleine Siegesserie gegen die ambitionierten Gäste, die den größeren Druck verspüren dürften. „Sie wollen um den Aufstieg spielen, wir wollen einfach nur Spaß haben. Dabei hat uns der Sieg beim KFC sicher geholfen.“ Einer ähnlich defensiven Marschroute wie in der Grotenburg erteilt der 37-Jährige ein Absage: „Wir wollen Schonnebeck schon unser Spiel aufdrücken. Das ist schließlich ein Heimspiel.“ In personeller Hinsicht ist die Lage unverändert gut, auch der zuletzt etwas angeschlagene Eghosa Ogbeide meldete sich wieder voll einsatzbereit. Nach seiner Roten Karte gegen BW Dingden sitzt Simon Sell noch seine für drei Spiele verhängte Sperre ab. Auf der Verletztenliste findet sich nach wie vor nur Kris Pöstges, der daher weiter auf seinen zehnten Einsatz warten muss.
Auf einem guten Weg ist der Sportclub auch in Sachen Kaderplanung für die neue Saison, die keinen großen Umbruch vorsieht, sondern auch in Kastratis Sinn auf Kontinuität setzt. Vor wenigen Tagen wurde bereits bekannt, dass Maximilian Pohlig, Niklas Withofs, Luca Esposito, Simon Sell und Maksym Lufarenko verlängerten. Die Sportliche Leitung meldete zudem auch den Verbleib von Morten Heffungs, Eghosa Ogbeide, Fumito Okihara und Gianluca Rizzo. Mit der Zusage von Tyler Nkamanyi rechnet der Verein in der kommenden Woche. Positive Signale sendeten Kohei Nakano und Tim Schrick. In trockenen Tüchern ist das aber noch nicht.
Noch keine Tendenz ist derweil bei Mario Knops und Julio Torrens erkennbar. Beiden wurde eine Bedenkzeit bis zum 20. März eingeräumt. Neuzugänge hat der SC unterdessen auch schon an der Angel, will mit einer Veröffentlichung der Namen aber noch warten. Dabei handelt es sich um einen Innenverteidiger, einen Sechser und einen Außenspieler. „Die drei sind fix“, so Holger Krebs, „ein Vierter will nächste Woche seine Entscheidung bekannt geben. Von zwei bis drei Spielern werden wir uns trennen.“ Auf einen Abgang hat der SC dagegen keinen Einfluss, denn Dominik Dohmen geht als Kapitän von Bord. „Ich habe dem Verein mitgeteilt, dass er ohne mich planen soll“, sagt der 34-Jährige verlängerte Arm von Kastrati und langjährige Führungsspieler. „Ob, wie und wo es weiter geht, lasse ich offen.“
Unterdessen wirft allmählich auch das Halbfinale im Niederrhein-Pokal seinen Schatten voraus. Für das Duell gegen den FC Büderich am 25. März läuft seit einigen Tagen der Vorverkauf. Tickets sind im Vereinsheim und im SC-Ticketshop bei Eventim erhältlich. Zehn Euro zahlen Vollzahler, ermäßigte Eintrittskarten sind für acht Euro erhältlich.