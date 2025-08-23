SC St. Tönis will bei Ratingen 04/19 den Fehlstart vermeiden

Die Leistung der ersten Halbzeit schien zu reichen, um Biemenhorst schlagen zu können, was sich über die gesamte Strecke als trügerisch erwies. Der Gegentreffer vor der Halbzeit zum 1:1 hätte bereits ein Wachmacher sein müssen. Kastrati nimmt seine komplette Mannschaft in die Pflicht: „Das Emotionale und die Entschlossenheit haben mir gefehlt. Wir müssen mit einer anderen Mentalität auftreten. Spielerisch haben wir nach wie vor unsere Qualitäten. In erster Linie müssen wir aber gegen sehr gute Ratinger defensiv besser stehen.“

Nikolaou von Beginn an?

Die Startelf dürfte punktuell ein anderes Gesicht erhalten. „Wir haben einiges ausprobiert“, sagt Kastrati, „wir werden wohl was ändern.“ Für Niklas Withofs stehen die Chancen sicher nicht schlecht, der nach seiner Einwechslung eine souveräne Leistung in der Innenverteidigung zeigte und mitverantwortlich dafür war, dass der Sportclub bei der letztlich erfolglosen Aufholjagd wesentlich druckvoller und effizienter agierte. In der Spitze könnte auch Morten Heffungs ein Kandidat sein, der nach seiner Hereinnahme für viel Bewegung sorgte. Zudem sieht es nach Kastratis Worten danach aus, dass Jannis Nikolaou von Beginn an aufläuft. „Ich freue mich, mit Jannis einen erfahrenen Spieler einbauen zu können. Wir dürfen uns aber nicht nur auf ihn verlassen. Die Gemeinschaft hat uns stark gemacht. Wir müssen Ruhe bewahren und zusammenhalten. Dann bin ich auch optimistisch, dass wir in Ratingen punkten.“

Ein weiterer Wechsel deutet sich im Tor an. Gegen Biemenhorst war vorgesehen, dass Leon Schrick zwischen den Pfosten steht, weil Robin Offhaus zuvor im Pokal zum Einsatz kam. Der 21-Jährige wurde aber vor dem Spiel in einen Autounfall verwickelt. „Ich gehe davon aus, dass Leon das Spiel macht“, so Kastrati, „danach werden wir eine Entscheidung fällen, wer unsere Nummer Eins sein wird.“