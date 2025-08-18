SC St. Tönis wendet Abfuhr gegen Biemenhorst ab – aber verliert 3:4

Kastratis Mannschaft startete zwar gefällig in die Partie und ließ den Ball gut laufen. Zu zwingenden Torchancen kamen die Gastgeber allerdings nicht. Dazu mangelte es an vorderster Front an Bewegung, um in die gut gestaffelte Gästedefensive Lücken zu reißen. So blieb es überwiegend bei Versuchen aus der Distanz. Dennoch gelang dem SC die Führung. Nach einem Missverständnis in der Abwehrzentrale reagierte der gut aufgelegte Mario Knops gedankenschnell und traf abgeklärt zum 1:0 (34.).

Von den Gästen war über weite Strecken nach vorne wenig zu sehen. Aber das, was sie initiierten, sorgte direkt für Gefahr. Nach einem Ballverlust von Tyler Nkamanyi bewahrte SC-Keeper Robin Offhaus sein Team vor dem Ausgleich (19.) – und nur drei Minuten später hatte der SC Glück, dass die Pfeife nach einem Zupfer von Kris Pöstges stumm blieb. Den ersten Warnschüssen folgte dennoch das 1:1. Mit einer klaren und zielstrebigen Aktion kombinierte sich das Team von Neu-Trainer Daniel Beine durch die Reihen, und Jannis Schmitz ließ Offhaus keine Abwehrchance (43.).

Vergebliche Aufholjagd

Auch nach dem Seitenwechsel sah der Sportclub in solchen Szenen nicht gut aus und hatte seinen Anteil daran, dass die Gäste davon zogen. Der starke Luca Puhe stellte auf 1:2 (56.) und erhöhte per Foulelelfmeter auf 1:3 (61.). Und nach dem 1:4 durch Schmitz (70.) drohte sogar eine deftige Abfuhr zu Saisonbeginn. Zwischenzeitlich schickte Kastrati mit Jannis Nikolau seinen prominenten Neuzugang erstmals aus Feld, der zunächst aber wenig neue Impulse brachte.

Aber die Wechsel insgesamt zeichneten sich aus. Morten Heffungs sorgte direkt für Belebung in der Offensive, Niklas Withofs gab der Defensive mehr Stabilität und setzte Akzente im Spielaufbau. Mit einem Traumtor in der Winkel eröffnete Julian Suaterna-Florez eine aufopferungsvolle, aber am Ende erfolglose Aufholjagd (75.), der Heffungs per Kopf das 3:4 folgen ließ (85.). „Die Jungs haben sich nicht aufgeben“, rang Kastrati dem verpatzten Auftakt noch etwas Positives ab.