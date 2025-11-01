SC St. Tönis vor richtungsweisendem Spiel

Um beim drei Punkte besser ausgestatteten Aufsteiger zu bestehen, muss sich seine Mannschaft allerdings gegenüber den vergangenen beiden Begegnungen gehörig steigern. Dass es anders geht, bewiesen die Siege gegen Essen, Schonnebeck und Homberg.

Der aktuelle Durchhänger ist Kastrati Warnung genug, aber kein Grund zur Panik. „Natürlich machen wir uns ein paar Gedanken. Aber in jeder Saison in allen Ligen gibt es für Mannschaften Phasen, in denen es Probleme gibt. Wichtig ist, dass wir Ruhe bewahren und ruhig weiterarbeiten. Und das Vertrauen zwischen Trainerteam und Mannschaft ist enorm. Siege helfen da in alle Richtungen. Vor allem, um da unten rauszukommen. Und ich bin mir sicher, dass wir den Turnaround schaffen“, sagt der Übungsleiter durchaus hoffnungsvoll und mit Vertrauen in seine Spieler.

Kastrati hadert mit Platzverweis

Schwankende Leistungen einzelner Spieler sind ein Grund, warum der Gesamtperformance bisher die Konstanz fehlte. Davon war auch Mario Knops nicht ganz befreit, der aber insgesamt eine starke Saison vorweisen kann. Der siebenfache Torschütze muss nach der Roten Karte gegen Holzheim aber eine Zwangspause von zwei Spielen einlegen. „Wir haben uns die Szene immer wieder angesehen“, zeigt Kastrati auch in der Rückschau nur wenig Verständnis für die Entscheidung des Schiedsrichters. „Dieser Platzverweis war ein Witz“, fügt er an. Ansonsten ist der Kader nahezu unverändert.