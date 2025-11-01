SC St. Tönis vor richtungsweisendem Spiel

Durch die Heimpleite gegen die Holzheimer SG verschärfte sich die Situation des SC St. Tönis. Den Oberligisten vom Niederrhein trennen nach elf Spieltagen nunmehr lediglich zwei Punkte von der Abstiegszone. Andererseits geht es in der Tabelle nach wie vor eng zu, denn der Rückstand auf einen einstelligen Tabellenplatz beträgt ebenfalls nur zwei Zähler. Daher kann bereits das kommende Spiel beim Aufsteiger VfL Jüchen-Garzweiler darüber entscheiden, ob sich der Sportclub etwas weiter nach oben orientieren und mental durchpusten kann oder ob er sich steigendem Druck ausgesetzt sieht, der dann im drohenden Abstiegskampf zusätzlich hemmen könnte.
Für Trainer Bekim Kastrati hält das Gastspiel das ein oder andere Wiedersehen bereit. „Ich kenne etliche Spieler und freue mich, sie wiederzusehen“, sagt der 46-Jährige, der sportlich auf einen schweren Gegner verweist. „Eine gute, erfahrene Mannschaft. Das wird eine große Herausforderung für uns auf einem engen, schwer zu bespielenden Platz.“
Um beim drei Punkte besser ausgestatteten Aufsteiger zu bestehen, muss sich seine Mannschaft allerdings gegenüber den vergangenen beiden Begegnungen gehörig steigern. Dass es anders geht, bewiesen die Siege gegen Essen, Schonnebeck und Homberg.
Der aktuelle Durchhänger ist Kastrati Warnung genug, aber kein Grund zur Panik. „Natürlich machen wir uns ein paar Gedanken. Aber in jeder Saison in allen Ligen gibt es für Mannschaften Phasen, in denen es Probleme gibt. Wichtig ist, dass wir Ruhe bewahren und ruhig weiterarbeiten. Und das Vertrauen zwischen Trainerteam und Mannschaft ist enorm. Siege helfen da in alle Richtungen. Vor allem, um da unten rauszukommen. Und ich bin mir sicher, dass wir den Turnaround schaffen“, sagt der Übungsleiter durchaus hoffnungsvoll und mit Vertrauen in seine Spieler.
Schwankende Leistungen einzelner Spieler sind ein Grund, warum der Gesamtperformance bisher die Konstanz fehlte. Davon war auch Mario Knops nicht ganz befreit, der aber insgesamt eine starke Saison vorweisen kann. Der siebenfache Torschütze muss nach der Roten Karte gegen Holzheim aber eine Zwangspause von zwei Spielen einlegen. „Wir haben uns die Szene immer wieder angesehen“, zeigt Kastrati auch in der Rückschau nur wenig Verständnis für die Entscheidung des Schiedsrichters. „Dieser Platzverweis war ein Witz“, fügt er an. Ansonsten ist der Kader nahezu unverändert.
Einen Wechsel könnte es im Tor geben. Tim Schrick ist erkrankt und möglicherweise steht Simon Sell nach seiner schweren Verletzung Ende April vor seinem Comeback.