SC St. Tönis verliert in Essen – Trainer Kastrati enttäuscht

St. Tönis verliert gegen Frintrop – Foto: Jens Terhardt

Der Sportclub büßte dadurch Boden im Kampf um den 3. Tabellenplatz ein. Vom intern gesetzten Ziel trennen die Blau-Gelben vier Spieltage vor dem Saisonende sechs Punkte, da sich der VfB Hilden mit 5:3 beim VfB Homberg durchsetzte, wo Trainer Stefan Janßen durch seinen Rücktritt für einen neuen Impuls sorgen wollte. Primär dürfte es nun darum gehen, den 4. Platz gegenüber der nahenden SpVg. Schonnebeck zu verteidigen.

Die Gäste kamen gut in die Begegnung und erspielten sich in den ersten 25 Minuten gegen einen tief stehenden Gegner einige gute Abschlussmöglichkeiten. Aber auch die Gastgeber, deren Offensivspielspiel auf den hochgewachsenen Zielspieler Yannick Reiners ausgerichtet war, zeigten sich immer wieder vor dem SC-Gehäuse. Reiners war es auch, der nach einer Ecke per Kopf zur 1:0-Führung für die Hausherren zur Stelle war (30.). Eine Reaktion des SC ließ aber nicht lange auf sich warten. Nach Vorarbeit vom Morten Heffungs erzielte Luis Angel Montenegro Romero den Ausgleich (33.).

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Der Start in die zweite Halbzeit verlief vielversprechend, denn den Gastgebern unterlief ein frühes Eigentor (47.). Doch danach kippte die Partie. Beim SC lief spielerisch nicht mehr viel zusammen, und auch der Einsatz schien nicht mehr zu stimmen, was sich durch die gesamte Mannschaft zog. Der vom Abstieg bedrohte Aufsteiger, der mehr Leidenschaft an den Tag legte, sah seine Chance und nutzte sie. Mit einem Distanzschuss markierte Dominik Stukator das 2:2 (56.) und anschließend profitierten die Gastgeber von den zahlreichen Fehlern im St. Töniser Mittelfeld. Leif Linnig (62.) und erneut Stukator (73.) trafen zur mittlerweile verdienten Führung, die gleichzeitig auch den Endstand bedeutete.