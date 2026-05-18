SC St. Tönis verliert in der Liga – aber feiert den DFB-Pokal

Mit dieser Gewissheit im Gepäck reiste der SC zum 1. FC Monheim und Trainer Bekim Kastrati hoffte darauf, dass die Nachricht vom Vortag zu mehr Lockerheit in der Meisterschaft beitragen würde. Doch diese Rechnung ging nicht auf. Die Blau-Gelben unterlagen bei den Rheinstädtern mit 1:2 (0:1) und blieben damit zum vierten Mal in Folge sieglos. Die Niederlage kostete zudem den 4. Tabellenplatz, den die SpVg. Schonnebeck nach einem deutlichen 4:0-Sieg bei ETB SW Essen übernahm.

„Der Gegner hat geackert und wir haben nicht das getan, was nötig war“

Die Gäste setzten das erste Ausrufezeichen, als Maximilian Pohlig zu einem Kopfball nach einer Ecke von Julio Torrens ansetzte. Doch der Versuch wurde von der Linie gekratzt (7.). Der SC hatte danach spielerisch leichte Vorteile, während die Gastgeber mit Blick auf den Tabellenkeller ihre Zweikampfstärke in die Waagschale warfen. Weitere Großchancen blieben aber auf beiden Seiten Mangelware. Schon früh war Kastrati zu einem Wechsel gezwungen, weil Adonis Milaj nach einem Zweikampf verletzt ausschied (21.). Für den 21-Jährigen wurde ein Krankenwagen angefordert. Wie schwer die Verletzung ist, war kurz nach dem Spiel noch nicht bekannt. Den stärker werdenden Hausherren gelang schließlich die Führung. Nach einem Ball in die Tiefe gewann David Galonske das Laufduell gegen Niklas Withofs und überwand auch SC-Keeper Tim Schrick (37.).