SC St. Tönis verliert in der Liga – aber feiert den DFB-Pokal

Gebannt verfolgte der SC St. Tönis am Samstag den letzten Spieltag der 3. Liga. Das, worauf alle hofften, trat schließlich ein. Der MSV Duisburg beendete die Saison als Tabellenvierter und damit stand der Sportclub unabhängig vom Ausgang des Pokalfinales am Samstag in Duisburg in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals.
Mit dieser Gewissheit im Gepäck reiste der SC zum 1. FC Monheim und Trainer Bekim Kastrati hoffte darauf, dass die Nachricht vom Vortag zu mehr Lockerheit in der Meisterschaft beitragen würde. Doch diese Rechnung ging nicht auf. Die Blau-Gelben unterlagen bei den Rheinstädtern mit 1:2 (0:1) und blieben damit zum vierten Mal in Folge sieglos. Die Niederlage kostete zudem den 4. Tabellenplatz, den die SpVg. Schonnebeck nach einem deutlichen 4:0-Sieg bei ETB SW Essen übernahm.
Die Gäste setzten das erste Ausrufezeichen, als Maximilian Pohlig zu einem Kopfball nach einer Ecke von Julio Torrens ansetzte. Doch der Versuch wurde von der Linie gekratzt (7.). Der SC hatte danach spielerisch leichte Vorteile, während die Gastgeber mit Blick auf den Tabellenkeller ihre Zweikampfstärke in die Waagschale warfen. Weitere Großchancen blieben aber auf beiden Seiten Mangelware. Schon früh war Kastrati zu einem Wechsel gezwungen, weil Adonis Milaj nach einem Zweikampf verletzt ausschied (21.). Für den 21-Jährigen wurde ein Krankenwagen angefordert. Wie schwer die Verletzung ist, war kurz nach dem Spiel noch nicht bekannt. Den stärker werdenden Hausherren gelang schließlich die Führung. Nach einem Ball in die Tiefe gewann David Galonske das Laufduell gegen Niklas Withofs und überwand auch SC-Keeper Tim Schrick (37.).
Julian Suaterna-Florez hatte nach dem Seitenwechsel den Ausgleich auf dem Fuß, doch den nächsten Treffer erzielte erneut der Gastgeber nach einem unglücklichen Rückpass von Dominik Dohmen. Kameron Blaise ließ sich diese Chance zum 2:0 nicht nehmen (60.). Wenige Minuten später sah der Monheimer Kisolo Deo-Biskup die Ampelkarte (65.) und der Sportclub übernahm wieder die Initiative. Richtig zwingend kamen die Gäste aber nicht mehr vor das Tor, das Monheim gut verteidigte. So reichte es nur noch zum späten Anschlusstreffer von Suaterna-Florez (89.).
Die Verletzung von Milaj beschäftigte Kastrati hinterher am meisten: „Wir hoffen, dass es nichts Schlimmes ist.“ Vom Ergebnis zeigte sich der 47-Jährige enttäuscht, hatte aber auch Verständnis. „Der Gegner hat geackert und wir haben nicht das getan, was nötig war. Gut war die zweite Halbzeit. Darauf wollen wir aufbauen. Die Jungs haben in dieser Saison Großartiges geleistet. Von daher wollen wir positiv bleiben. Wir haben jetzt ein unglaubliches Event vor uns, auf das wir uns ab Dienstag vorbereiten.“