SC St. Tönis verliert das U19-Derby knapp

Der KFC-Nachwuchs zeigte sich vor über 100 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz am Löschenhofweg von der vorwöchigen 1:6-Klatsche gegen den 1. FC Bocholt gut erholt und hat bei sechs Zählern schon vier mehr auf der Habenseite als die St. Töniser. Uedingens Trainer Yannik Nawrocki sah die Partie so: „Es war natürlich das erwartet schwere und emotionale Spiel. Im Vergleich zu den letzten Partien waren wir sehr diszipliniert und haben zusammen mit und gegen den Ball gearbeitet. Ferner war unsere erste Halbzeit sehr effektiv.“

Statt spielerischen Feinheiten war erwartungsgemäß Kampf und Einsatz Trumpf. Auffällig, dass hüben wie drüben fast nach jedem Zweikampf vom Unparteiischen Malte Berend (Preussen Krefeld) ein Einschreiten, in welcher Form auch immer, gefordert wurde. So war viel Unruhe im Spiel, wobei der Schiedsrichter die Sache regeltechnisch durchaus im Griff hatte.

Beide Treffer des KFC gingen auf das Konto des hoch aufgeschossenen Mittelstürmers Nikita Slavytskyi (8./39.). Während SC-Keeper Eric Ulrich eher wenig beschäftigt war, stand sein Uerdinger Gegenüber Milan Soosaipillai, obwohl vielversprechende St. Töniser Offensivbemühungen durchaus überschaubar waren, mehr im Blickpunkt und machte seine Sache gut. Machtlos war er nur gegen einen Elfmeter von Steve Wafo Dzoupiap, der auch selbst gefoult worden war (90.+5). Kurz danach musste Soosaipillai noch gegen einen Distanzschuss von Eugene Jeon auf der Hut sein.