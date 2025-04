SC St. Tönis unterstreicht Regionalliga-Ambition mit Transfer

Der 28-jährige Angreifer ist der erste Transfer des SC St. Tönis zur neuen Saison. Er stammt aus der Jugendabteilung von Borussia Mönchengladbach, empfahl sich dort auch für Einsätze in der U19- und U20-Nationalmannschaft. Nach seiner erfolgreichen Zeit in der Jugend-Bundesliga (unter anderem 22 Tore in der U19) ging es für Rizzo in der Regionalliga-U23 der Fohlen weiter, 2017 folgte allerdings der Wechsel in die U23 des FC Ingolstadt. Da blieb er dann ein Halbjahr und ging weiter zu Borussia Dortmund. Über den Umweg SV Straelen gelang die hängende Spitze zum KFC Uerdingen, für den er in der laufenden Saison nur sieben Mal gespielt hat. In der Aufstiegssaison kam er noch zu sechs Toren wie Vorlagen in der Oberliga.

Gegen den SC St. Tönis spielte er mehrfach als Gegner, demnächst stürmt er für den Fusionsverein, der bei erfolgreichem Regionalliga-Aufstieg in der Grotenburg spielen würde. Dazu muss St. Tönis am kommenden Sonntag aber auch das Topspiel bei der SpVg Schonnebeck gewinnen, ansonsten beträgt der Rückstand eventuell acht Punkte.