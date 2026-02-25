SC St. Tönis unterschätzt? Gladbachs U19 fliegt aus dem Pokal

St. Tönis schaltet Borussia Mönchengladbach im U19-Niederrheinpokal aus. – Foto: Jens Terhardt

Zwischen dem 3:0-Sieg gegen RB Leipzig am vergangenen Wochenende und dem bevorstehenden Kräftemessen mit dem FC Bayern München (28. Februar) in der DFB-Nachwuchsliga, stand für Borussia Mönchengladbach unter der Woche die vermeintliche Pflichtaufgabe im Niederrheinpokal gegen den SC St. Tönis an. Und es kam tatsächlich zur Überraschung: Dank des goldenen Treffers von Steve Dzoupiap zieht St. Tönis ins Viertelfinale ein und darf sich womöglich auf den nächsten Hochkaräter freuen.

Dzoupiap belohnt sich nach auffälliger Anfangsphase

Die Gladbacher gingen mit einigen Spielern aus der zweiten Reihe und der U17 an den Start. Und in ungewohnter Formation taten sich die Jungfohlen zunächst auch merklich schwer, St. Tönis hielt mehr als ordentlich mit und kam dem ersten Treffer auch schon nah. Steve Dzoupiap scheiterte zunächst aber noch an Schlussmann Benjamin Becker (19., 22.). Die Gäste ließen die erwartete Dominanz vermissen, verzeichneten aber ebenfalls durch Artem Muradyan eine ordentliche Möglichkeit auf einen eigenen Treffer, der 18-Jährige traf jedoch nur Aluminium (28.). Stattdessen klingelte es auf der Gegenseite. Nach langem Abschlag von Janne Meurer kam Dzoupiap in Abschlussmöglichkeit und vollendete gekonnt ins Eck (33.).

Nach dem Seitenwechsel drückte Gladbach mehr aufs Gaspedal. Das Team von Mihai Enache hatte bis dahin ohnehin schon leichte Feldvorteile, intensivierte aber noch die eigenen Bemühungen. Die finale Konsequenz ließ der Favorit jedoch weiter vermissen, so wuchs die Hoffnung der Hausherren im Minutentakt, in der Schlussphase brachte St. Tönis den Vorsprung auch noch routiniert über die Zeit. So blieb es beim knappen 1:0 für die Hausherren, wodurch der Sportclub unter den letzten Acht im Niederrheinpokal verteten ist.