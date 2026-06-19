SC St. Tönis und KFC Uerdingen kämpfen um die Niederrheinliga

Der Gruppe 4 zugeordnet wurde der KFC Uerdingen. Er beginnt seine Relegation mit der Partie gegen den BV 04 Düsseldorf. Der wird allgemein nicht so stark eingeschätzt, weil er nur über Umwege teilnehmen darf. Die eigentlich qualifizierte U18 der SG Unterrath musste für sie ihren Platz räumen, weil die U19 der SGU aus der DFB-Nachwuchsliga abgestiegen ist und nicht zwei Mannschaften in einer Klasse spielen dürfen. „Wir hatten eine schwierige Saison und wollen in der Relegation bestehen und drin bleiben. Wir nehmen jeden Gegner ernst und wollen gegen jeden gewinnen", gibt KFC-Trainer Christian Höfer, in der neuen Saison Co-Trainer beim Oberligateam, zu Protokoll. Er kann auf zwölf Akteure des alten Kaders zurückgreifen. Dazu kommen ein Neuzugang und drei Spieler der B-Junioren. Der SC Velbert und der SSV Bergisch Born sind die anderen Kontrahenten. Am 28. Juni geht es nach Born und dann nach Velbert.

So sehen die Gruppen 2 und 3 aus: Schwarz-Weiß Essen, SVG Neuss-Weissenberg, FC Neukirchen-Vluyn und SC Union Nettetal (Gruppe 2). VfB Hilden, 1. FC Kleve, DJK Arminia Klosterhardt und SV Budberg (Gruppe 3). Alle Begegnungen werden am Sonntag ab 11 Uhr angepfiffen. Die vier Gruppenersten und der beste Zweite qualifizieren sich automatisch in der neuen Spielzeit für die Niederrheinliga. Der zweitbeste Zweite und der drittbeste Zweite streiten sich danach noch in einer Partie um den letzten freien Platz.

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