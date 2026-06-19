SC St. Tönis und KFC Uerdingen kämpfen um die Niederrheinliga

„Alle drei Gegner sind schwer einzuschätzen“, sagt Jonas Schüler, U19-Trainer des SC St. Tönis, vor dem ersten Spiel der anstehenden Qualifikationsrunde für die Niederrheinliga gegen den 1. FC Mönchengladbach. Denn jedem sei klar, dass die Besetzungen der Mannschaften, die gerade die zu Ende gegangenen Meisterschaftsspiele absolviert haben, sich personell stark verändert haben könnten. Bei Schüler selbst sind von seinem alten Kader zehn Akteure übrig geblieben, wovon ein halbes Dutzend zur Stammformation gehörte. Das sind in der Tat schon ganz gute Perspektiven, um in der nächsten Saison erneut in der zweithöchsten Nachwuchsliga zu spielen.
Die weiteren Gegner des Sportclubs in der Gruppe 1 – die Mönchengladbacher haben sich in der gerade zu Ende gegangenen Meisterschaft als Fünfter so gerade noch für die Relegation qualifiziert – sind die Spielvereinigung Schonnebeck und DSC 99 Düsseldorf. Sie belegten in der eine Klasse tieferen Rhein-Ruhr-Liga allerdings die Plätze eins und zwei. Und von den Düsseldorfern war zu hören, dass es bei ihnen kaum personelle Veränderungen gibt, weil sie ohnehin schon mit dem jüngeren Jahrgang am Start waren. Am 28. Juni fahren die Schüler-Schützlinge dann nach Düsseldorf und acht Tage später nach Schonnebeck.
Der Gruppe 4 zugeordnet wurde der KFC Uerdingen. Er beginnt seine Relegation mit der Partie gegen den BV 04 Düsseldorf. Der wird allgemein nicht so stark eingeschätzt, weil er nur über Umwege teilnehmen darf. Die eigentlich qualifizierte U18 der SG Unterrath musste für sie ihren Platz räumen, weil die U19 der SGU aus der DFB-Nachwuchsliga abgestiegen ist und nicht zwei Mannschaften in einer Klasse spielen dürfen. „Wir hatten eine schwierige Saison und wollen in der Relegation bestehen und drin bleiben. Wir nehmen jeden Gegner ernst und wollen gegen jeden gewinnen", gibt KFC-Trainer Christian Höfer, in der neuen Saison Co-Trainer beim Oberligateam, zu Protokoll. Er kann auf zwölf Akteure des alten Kaders zurückgreifen. Dazu kommen ein Neuzugang und drei Spieler der B-Junioren. Der SC Velbert und der SSV Bergisch Born sind die anderen Kontrahenten. Am 28. Juni geht es nach Born und dann nach Velbert.
So sehen die Gruppen 2 und 3 aus: Schwarz-Weiß Essen, SVG Neuss-Weissenberg, FC Neukirchen-Vluyn und SC Union Nettetal (Gruppe 2). VfB Hilden, 1. FC Kleve, DJK Arminia Klosterhardt und SV Budberg (Gruppe 3). Alle Begegnungen werden am Sonntag ab 11 Uhr angepfiffen. Die vier Gruppenersten und der beste Zweite qualifizieren sich automatisch in der neuen Spielzeit für die Niederrheinliga. Der zweitbeste Zweite und der drittbeste Zweite streiten sich danach noch in einer Partie um den letzten freien Platz.
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