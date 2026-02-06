SC St. Tönis und die Woche der Extreme

Der SC St. Tönis empfängt nach dem Auftaktsieg den Spitzenreiter. – Foto: Jens Terhardt

Nach dem Abpfiff in Biemenhorst freute sich Bekim Kastrati über einen gelungenen Start in die Rückrunde der Oberliga. Mit 3:1 setzte sich der SC St. Tönis beim Tabellenletzten durch und sprang durch die Ergebnisse auf den anderen Plätzen auf den zweiten Tabellenplatz. Ein Umstand, der an dem 46-Jährigen zunächst vorbeiging. „Echt? Wer hätte das vor einigen Wochen noch gedacht“.

Verfolger beobachten das Topspiel

Der Auftaktsieg legte die Basis dafür, dass am 19. Spieltag das Top-Spiel in der Apfelstadt steigt, wenn Tabellenführer Ratingen 04/19 seine Visitenkarte abgibt. Die Gäste reisen mit einem Vorsprung von fünf Punkten an. Im Falle eines Heimsieges könnten die Gastgeber daher bis auf zwei Punkte heranrücken. Ob das gelingt, dürfte auch für die Konkurrenz von großem Interesse sein. Denn das Verfolgerfeld ist nach wie vor dicht. Punktgleich mit dem SC (30 Punkte) lauert die SpVg Schonnebeck gleichauf auf Rang drei, gefolgt vom KFC Uerdingen mit 29 Punkten, der sogar noch ein Spiel hinterherhinkt. Auf die gleiche Punktzahl kommt der VfB Hilden, dem diese Konstellation im vorderen Tabellenbereich durch einen 2:1-Sieg beim Restart in Ratingen zu verdanken ist.

Nach dem Schlusslicht also das Duell gegen den Spitzenreiter. Extremer könnte die sportliche Herausforderung nicht sein. Für Kapitän Dominik Dohmen macht das aber keinen großen Unterschied: „Es ist sicher eine andere Anspannung da. Ich glaube, das ist normal. Auf jeden Fall ist es ein Spiel, auf das man sich freut.“ Und eines, in dem sich der 34-Jährige durchaus etwas ausrechnet. „Ratingen steht sicher zu Recht da oben und ist in vielen Bereichen weiter als wir. Aber wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wir auch gegen Ratingen etwas holen können.“

Was sich Kastrati und Co-Trainer Johannes Dahms taktisch überlegen, scheint diesmal einfacher als vor dem letzten Spiel: „Biemenhorst kam mit neuem Trainer und neuer Taktik. Ratingen kennen wir dagegen ein bisschen besser. Sie haben einen sehr guten Kader diese Saison und ich erwarte sie sehr offensiv.“ Auch für den 46-Jährigen stehen die Gäste zu Recht an der Spitze, setzt aber auch auf die Qualität seiner Mannschaft, die seit zwölf Spielen ungeschlagen ist: „Ratingen hat schon eine gewisse Wucht und kommt nach der Niederlage sicher mit ein bisschen Wut im Bauch. Aber wir sind auch in guter Form, sofern man das sagen kann. Wir sind vor allem stabiler geworden und als Coach messe ich die Qualität auch an der Art und Weise wie die Spieler im Training arbeiten. Ich bin überzeugt, dass wir ein gutes Spiel machen. Wir würden mit einem Sieg die Liga sehr, sehr spannend machen. Das ist unser Ziel. Die Vorfreude ist auf jeden Fall da. Tabellarisch das Duell des Zweiten gegen den Ersten. Mehr geht nicht.“ Mit 51 Toren stellt Ratingen die beste Offensive um Torjäger Emre Demircan, der bisher 13 Mal traf. Verstecken muss sich der SC aber nicht. Mit 44 Treffern belegt der SC Rang drei.