SC St. Tönis U17 gewinnt Test beim Niederrheinligisten KFC Uerdingen von Jens Terhardt · Heute, 18:13 Uhr · 0 Leser

Die U17 des SC St. Tönis schlägt im ersten Testspiel den Niederrheinligisten aus Uerdingen – Foto: Jens Terhardt

SC St. Tönis U17 gewinnt Test beim Niederrheinligisten KFC Uerdingen Die B1-Junioren des SC St. Tönis haben in der Vorbereitung auf die neue Saison ein beachtliches Ausrufezeichen gesetzt. Im Testspiel beim künftigen Niederrheinligisten KFC Uerdingen setzte sich die Mannschaft mit 2:1 (0:0) durch. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Elia Reil den Sportclub in der 53. Minute in Führung. Uerdingen antwortete nur fünf Minuten später mit dem 1:1 durch den ehemaligen und von der Bank gekommenen Ben Wolff, ehe Nick Pietruschka in der Nachspielzeit nach einem Eckstoß den verdienten Siegtreffer erzielte. Dabei war der Erfolg der Tönisvorster keineswegs nur das Ergebnis einer effektiven Schlussphase. Schon über weite Strecken der ersten Halbzeit präsentierte sich der SC gegen den klassenhöher spielenden Gegner mutig und spielerisch auf Augenhöhe – phasenweise hatte St. Tönis sogar deutliche Vorteile. Die Gäste erspielten sich bereits vor der Pause mehrere Möglichkeiten, ließen im letzten Drittel allerdings die notwendige Konsequenz vermissen. So ging es trotz des guten Auftritts und eines Chancenplus ohne Treffer in die Halbzeit.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielbild zunächst wenig. St. Tönis blieb aktiv, suchte weiter konsequent den Weg nach vorne und belohnte sich schließlich. In der 53. Minute fiel die zu diesem Zeitpunkt überfällige Führung: Elia Reil vollendete zum 0:1. Lange Bestand hatte der Vorsprung allerdings nicht. Nur fünf Minuten später kam der KFC in der 58. Minute zum 1:1-Ausgleich. Torschütze war hier der in dieser Sommerpause vom SC zum KFC gewechselte Ben Wolff, der nach rund 20 Minuten per Uerdinger Blockwechsel ins Spiel kam. Für den SC war der schnelle Ausgleich ärgerlich, weil die Gäste zuvor viel investiert und sich ihre Führung erarbeitet hatten.