SC St. Tönis U17 gewinnt Test beim Niederrheinligisten KFC Uerdingen

Die B1-Junioren des SC St. Tönis haben in der Vorbereitung auf die neue Saison ein beachtliches Ausrufezeichen gesetzt. Im Testspiel beim künftigen Niederrheinligisten KFC Uerdingen setzte sich die Mannschaft mit 2:1 (0:0) durch. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Elia Reil den Sportclub in der 53. Minute in Führung. Uerdingen antwortete nur fünf Minuten später mit dem 1:1 durch den ehemaligen und von der Bank gekommenen Ben Wolff, ehe Nick Pietruschka in der Nachspielzeit nach einem Eckstoß den verdienten Siegtreffer erzielte.
Dabei war der Erfolg der Tönisvorster keineswegs nur das Ergebnis einer effektiven Schlussphase. Schon über weite Strecken der ersten Halbzeit präsentierte sich der SC gegen den klassenhöher spielenden Gegner mutig und spielerisch auf Augenhöhe – phasenweise hatte St. Tönis sogar deutliche Vorteile. Die Gäste erspielten sich bereits vor der Pause mehrere Möglichkeiten, ließen im letzten Drittel allerdings die notwendige Konsequenz vermissen. So ging es trotz des guten Auftritts und eines Chancenplus ohne Treffer in die Halbzeit.
Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielbild zunächst wenig. St. Tönis blieb aktiv, suchte weiter konsequent den Weg nach vorne und belohnte sich schließlich. In der 53. Minute fiel die zu diesem Zeitpunkt überfällige Führung: Elia Reil vollendete zum 0:1.
Lange Bestand hatte der Vorsprung allerdings nicht. Nur fünf Minuten später kam der KFC in der 58. Minute zum 1:1-Ausgleich. Torschütze war hier der in dieser Sommerpause vom SC zum KFC gewechselte Ben Wolff, der nach rund 20 Minuten per Uerdinger Blockwechsel ins Spiel kam. Für den SC war der schnelle Ausgleich ärgerlich, weil die Gäste zuvor viel investiert und sich ihre Führung erarbeitet hatten.
St. Tönis ließ sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen. Anstatt sich nach dem Gegentreffer zurückzuziehen, blieb die Mannschaft ihrem offensiven Ansatz treu und suchte erneut die Entscheidung. Die Partie blieb bis in die Schlussphase offen, wobei der Sportclub weiterhin Möglichkeiten entwickelte und auf den zweiten Treffer drängte.
In der 80. Minute fiel schließlich die Entscheidung. Nach einem Eckstoß von Erik Gaas war Nick Pietruschka zur Stelle und brachte den Ball zum 1:2 im Uerdinger Tor unter. Der Treffer belohnte den insgesamt engagierten und über weite Strecken überzeugenden Auftritt der Gäste und setzte gleichzeitig den Schlusspunkt unter die Begegnung.
Für die B1 des SC St. Tönis ist der Erfolg vor allem mit Blick auf die Art und Weise wertvoll. Gegen eine Mannschaft, die in der Saison 2026/27 in der B-Junioren-Niederrheinliga antritt, versteckte sich der Sportclub keineswegs, sondern übernahm selbst Initiative und erspielte sich zahlreiche Offensivaktionen. Zumal der SC personell aufgrund der Sommerferien dezimiert antrat und aus der eigenen C1 und B2 noch nachstückte. Gerade die Vielzahl an Möglichkeiten zeigt allerdings auch, wo bis zum Pflichtspielstart noch Potenzial liegt: Mit einer konsequenteren Chancenverwertung hätte St. Tönis die Partie schon früher in die gewünschte Richtung lenken können.
Unterm Strich stand dennoch ein verdienter 2:1-Testspielerfolg, der der Mannschaft weiteres Selbstvertrauen für die anstehenden Aufgaben geben dürfte. Besonders positiv war, dass die Tönisvorster auch auf den schnellen Ausgleich eine Antwort fanden und bis zum Ende auf den Siegtreffer spielten.
KFC Uerdingen U17 – SC St. Tönis U17 1:2 (0:0)
Testspiel
Tore:
0:1 Elia Reil (53.)
1:1 Ben Xavier Wolff (58.)
1:2 Nick Andreas Pietruschka (80.)
Startaufstellung:
Ben Steiner (1) – Luca Furone (6), Samet Yagiz (7), Konstantin Köhler (9), Erik Gaas (10), Elia Reil (11), Nick Pietruschka (13), Leon Konrad (14), Jamie Boyes (15), Smon Asmerom-Abraham (16), Farid Soumaila (20).
Ersatzbank:
Luis Kalembach (3), Flavio Ronga (5), Leo Stüve (17), Juliano Dessi (19), Luke Überall (21).
Startaufstellung:
Lorenz Johannes Leewen (12) – Bennet Höwel (3), Florian Hermanns (6), Bugrahan Sadik Yenice (10), Bilal Kiwani (11), Mohamed-Amin Salmi (14), Noel Jonas Bäumges (15), Kilian Reckeweg (17), Noah-Elias Degner (18), Besart Kastrati (21), Ömer Ates (22).
Ersatzbank:
Dzenis Handanovic (1), Max Füten (2), Ole Hueske (5), Bent Julius Heydel (7), David Reinhardt (8), Antonio Smiljanic (9), Ben Xavier Wolff (13), Jaden Sung Julius Oh (20).