SC St. Tönis muss sich wieder steigern.
SC St. Tönis muss sich wieder steigern. – Foto: Jens Terhardt

SC St. Tönis: Turu vor der Brust, den KFC im Hinterkopf

Nach der Niederlage in Dingden bleibt dem SC St. Tönis wenig Zeit zur Erholung: Schon am Mittwoch wartet Turu Düsseldorf im Pokal. Trainer Kastrati fordert eine starke Reaktion vor dem Derby gegen den KFC.

Ein erfolgreicher Start in die Englische Woche blieb dem SC St. Tönis versagt. Und damit auch die Chance, noch einmal Werbung für das Derby gegen den KFC Uerdingen am Samstag zu machen. Aber auch so dürfte das Duell mit den Blau-Roten zahlreiche Fans anziehen.

Trainer Bekim Kastrati nahm das 1:3 in Dingen nach außen relativ gelassen hin. Innerlich wird es aber im 46-Jährigen gebrodelt haben. Denn die Leistung seiner Elf hatte kaum noch etwas damit zu tun, was sie noch beim 5:0 gegen Büderich auf den Platz brachte. Viel Zeit die zweite Saisonniederlage aufzuarbeiten bleibt den Blau-Gelben nicht.

Zu Gast in Düsseldorf

Denn schon am Mittwochabend ruft wieder die Pflicht. In der 2. Runde des Niederrhein-Pokals gastiert der Sportclub bei Turu Düsseldorf. Die Gastgeber zählten über viele Jahre zu den ständigen Mitgliedern der Oberliga, spielen aber mittlerweile seit drei Jahren mit mäßigem Erfolg in der Landesliga und sind aktuell Tabellenzwölfter.

Ein Grund, diesen Gegner zu unterschätzen, ist das indes nicht. Zum einen sind im Pokal Überraschungen immer möglich, zum anderen muss sich der SC steigern, um Turu aus dem Weg räumen zu können. „Wir müssen die Niederlage schnell verdauen“, sagt Kastrati. „Wir treffen auf einen guten Landesligisten. Wichtig für uns ist, dass wir selbst eine Reaktion zeigen. Denn in Dingden haben mir Power und Leidenschaft gefehlt. Ich bin auch überzeugt, dass wir eine andere Mannschaft auf dem Platz sehen werden. Die Jungs sind sehr selbstkritisch mit der Niederlage umgegangen und sie besitzen weiterhin mein vollstes Vertrauen. Wir wollen eine Runde weiterkommen. Das ist unser Ziel“, fügte der Trainer weiter an. Angesichts der drei Spiele in sieben Tagen kommt der Belastungssteuerung eine große Bedeutung zu. Diesbezüglich sieht Kastrati derzeit aber keinen großen Handlungsspielraum. „Großartig rotieren kann ich nicht.“ Klar ist nur, dass es einen Wechsel im Tor gibt. Absprachegemäß rückt der 21-Jährige Tim Schrick im Pokal zwischen die Pfosten.

Derby wirft die Schatten voraus

Für das Derby am Wochenende sind die Verantwortlichen bestens gerüstet. Zur Zufriedenheit von Fußball-Abteilungsleiter Markus Hagedorn lief der Vorverkauf über das Eventim-Portal und über das Vereinsheim ordentlich an. Die Tageskasse wird ab 14.30 Uhr geöffnet sein. Der Eintritt beträgt zehn Euro. Ermäßigte Karten acht Euro. Dass sowohl der KFC als auch der SC zuletzt als Verlierer vom Platz gingen, bedauert Hagedorn. „Aber nach wie vor stößt der Vergleich zwischen beiden Mannschaften auf großes Interesse.“ Angetan ist Hagedorn davon, dass die KFC-Fans zahlreich erscheinen werden – kreative Anreisewege inklusive.

