SC St. Tönis: Turu vor der Brust, den KFC im Hinterkopf

Ein Grund, diesen Gegner zu unterschätzen, ist das indes nicht. Zum einen sind im Pokal Überraschungen immer möglich, zum anderen muss sich der SC steigern, um Turu aus dem Weg räumen zu können. „Wir müssen die Niederlage schnell verdauen“, sagt Kastrati. „Wir treffen auf einen guten Landesligisten. Wichtig für uns ist, dass wir selbst eine Reaktion zeigen. Denn in Dingden haben mir Power und Leidenschaft gefehlt. Ich bin auch überzeugt, dass wir eine andere Mannschaft auf dem Platz sehen werden. Die Jungs sind sehr selbstkritisch mit der Niederlage umgegangen und sie besitzen weiterhin mein vollstes Vertrauen. Wir wollen eine Runde weiterkommen. Das ist unser Ziel“, fügte der Trainer weiter an. Angesichts der drei Spiele in sieben Tagen kommt der Belastungssteuerung eine große Bedeutung zu. Diesbezüglich sieht Kastrati derzeit aber keinen großen Handlungsspielraum. „Großartig rotieren kann ich nicht.“ Klar ist nur, dass es einen Wechsel im Tor gibt. Absprachegemäß rückt der 21-Jährige Tim Schrick im Pokal zwischen die Pfosten.

Derby wirft die Schatten voraus Für das Derby am Wochenende sind die Verantwortlichen bestens gerüstet. Zur Zufriedenheit von Fußball-Abteilungsleiter Markus Hagedorn lief der Vorverkauf über das Eventim-Portal und über das Vereinsheim ordentlich an. Die Tageskasse wird ab 14.30 Uhr geöffnet sein. Der Eintritt beträgt zehn Euro. Ermäßigte Karten acht Euro. Dass sowohl der KFC als auch der SC zuletzt als Verlierer vom Platz gingen, bedauert Hagedorn. „Aber nach wie vor stößt der Vergleich zwischen beiden Mannschaften auf großes Interesse.“ Angetan ist Hagedorn davon, dass die KFC-Fans zahlreich erscheinen werden – kreative Anreisewege inklusive.