SC St. Tönis trotzt Hitze und Unterzahl: 3:0-Auswärtssieg beim DSC

Der SC St. Tönis mit dem 3:0-Sieg beim DSC 99 Düsseldorf bereits einen Spieltag vor Schluss den Klassenerhalt in der Niederrheinliga gesichert. – Foto: Jens Terhardt

Nach dem gelungenen Auftakt gegen Mönchengladbach reiste der SC mit viel Selbstvertrauen nach Düsseldorf. Gleichzeitig war klar, dass der zweite Qualifikationsspieltag eine vollkommen andere Aufgabe bereithalten würde. Neben einem motivierten Gastgeber verlangten vor allem die hochsommerlichen Bedingungen beiden Mannschaften alles ab. Kräfte einteilen, Konzentration bewahren und dennoch die nötige Intensität auf den Platz bringen – genau darin lag eine der großen Herausforderungen dieser Begegnung.

Die A1-Junioren des SC St. Tönis haben den Klassenerhalt in der Niederrheinliga heute fix gemacht. Eine Woche nach dem überzeugenden 4:0-Heimerfolg gegen den 1. FC Mönchengladbach setzte sich der Sportclub auch beim DSC 99 Düsseldorf auf dem Papier zumindest deutlich mit 3:0 durch. Aufgrund des Ergebnisses im Parallelspiel in Mönchengladbach und der bessere Vergleich zum 1.FC Mönchengladbach kann das Team schon heute feiern. Bei enorm heißen Temperaturen zeigte die Mannschaft nicht nur spielerische Qualität, sondern vor allem Widerstandsfähigkeit, Disziplin und einen großen kämpferischen Zusammenhalt. Besonders Torhüter Jan Meurer ragte mit einer starken Leistung heraus und war der entscheidende Rückhalt seiner Mannschaft.

Die Führung gab dem SC zusätzliche Sicherheit, doch der DSC 99 blieb im Spiel und kam seinerseits zu Möglichkeiten. Den Gastgebern fehlte im letzten Drittel zunächst die notwendige Präzision, gleichzeitig konnten sie sich mehrfach gegen den gut organisierten Sportclub nach vorne arbeiten. Immer dann, wenn die Düsseldorfer doch gefährlich vor das Tor kamen, war SC-Keeper Janne Meurer zur Stelle.

Der Sportclub benötigte dennoch nicht lange, um die Partie in die gewünschte Richtung zu lenken. In der 18. Minute spielte Henryk Dudek einen tiefen Ball in den Lauf von Valdrin Jashari. Der SC-Offensivspieler behauptete sich im direkten Duell, umkurvte anschließend den Düsseldorfer Torhüter und schob überlegt zur frühen 1:0-Führung ein.

Der Schlussmann des SC erwischte einen herausragenden Tag. Mit starken Reaktionen, gutem Stellungsspiel und einer enormen Ruhe verhinderte er mehrfach den möglichen Ausgleich. Gerade in einer Phase, in der Düsseldorf zunehmend Druck entwickelte, hielt Meurer seine Mannschaft im Spiel und sorgte dafür, dass der knappe Vorsprung bis zur Pause Bestand hatte.

Mit der knappen 1:0-Führung in einer an für sich ausgeglichenen ersten Halbzeit ging es schließlich in die Kabinen. Angesichts der Temperaturen war die Halbzeitpause für beide Mannschaften dringend notwendig. Für den Sportclub galt es, nach dem Seitenwechsel wieder konzentriert zu beginnen und den Gastgeber möglichst nicht durch einen schnellen Ausgleich zurück in die Partie kommen zu lassen.

Das gelang. In der 57. Minute baute der SC seine Führung nach einer Standardsituation aus. Ioannis Iliadis brachte einen Eckball in den Düsseldorfer Strafraum, wo Georgios Svoronos zur Stelle war. Er hielt den Fuß in einen Kopfball von Josiah Donkor und beförderte den Ball so in das lange Eck und stellte auf 2:0.

Die vermeintlich komfortable Führung wurde jedoch nur wenig später auf eine harte Probe gestellt. In der 69. Minute sah Ioannis Iliadis vom SC St. Tönis die Gelb-Rote Karte nach einem Pressball mit dem Schlussmann der Hausherren. Der Sportclub musste die verbleibenden gut 20 Minuten somit in Unterzahl bestreiten – und das bei Temperaturen, die den Spielern ohnehin bereits alles abverlangten.

Der DSC witterte noch einmal seine Chance und erhöhte den Druck. Der Sportclub verteidigte nun leidenschaftlich und versuchte, die Räume vor dem eigenen Strafraum so eng wie möglich zu halten. Doch Düsseldorf kam weiterhin zu Abschlüssen und hätte die Partie mit einem Anschlusstreffer noch einmal spannend machen können.

In dieser Phase rückte erneut Janne Meurer in den Mittelpunkt. Der Torhüter strahlte Sicherheit aus, entschärfte die gefährlichen Versuche der Gastgeber und gab seiner dezimierten Mannschaft den nötigen Rückhalt. Auch unter wachsendem Druck blieb er ruhig und aufmerksam. Dass der SC trotz der langen Unterzahl ohne Gegentreffer blieb, war zu einem großen Teil sein Verdienst.

Während Düsseldorf alles nach vorne warf, nutzte der Sportclub kurz vor dem Ende einen seiner Entlastungsangriffe zur endgültigen Entscheidung. In der 86. Minute war erneut Georgios Svoronos zur Stelle und erzielte mit seinem zweiten Treffer des Tages das 3:0. Spätestens damit war die Partie entschieden.

Nach dem Abpfiff durfte sich der SC St. Tönis über einen Erfolg freuen, der angesichts der Begleitumstände noch höher einzuschätzen ist, als es das deutliche Ergebnis zunächst vermuten lässt. Enorme Hitze, ein engagierter Gegner und mehr als 20 Minuten in Unterzahl konnten die Mannschaft nicht davon abhalten, den zweiten Sieg im zweiten Qualifikationsspiel einzufahren.

Nach dem 4:0 gegen den 1. FC Mönchengladbach und dem 3:0 beim DSC 99 Düsseldorf steht der Sportclub nun bei der optimalen Ausbeute von sechs Punkten sowie einem Torverhältnis von 7:0. Damit hat sich die A1 sich aufgrund des 3:0-Siegs des 1. FC Mönchengladbach im Parallelspiel gegen die SpVg Schonnebeck den Klassenerhalt fix gesichert.

Spieldaten

DSC 99 Düsseldorf – SC St. Tönis 0:3 (0:1)

Tore:

0:1 Valdrin Jashari (18.)

0:2 Georgios Svoronos (57.)

0:3 Georgios Svoronos (86.)

Besonderes Vorkommnis:

Gelb-Rote Karte gegen Ioannis Iliadis (SC St. Tönis (69.))

Zuschauer: 150

Anstoß: 11:00 Uhr

Spielort: Kunstrasenplatz DSC 99, Windscheidstraße 18, Düsseldorf

SC St. Tönis

Janne Meurer – Francisco Javier Arias-Ruiz, Josiah Opoku Donkor, Julian Klingen, Jol Bernhard Nji Jacobs - Ioannis Iliadis, Krijeti Biba, Killian Kennedy Schmeißer, Valdrin Jashari - Oumar Sangare, Henryk Dudek

Aufstellung DSC 99 Düsseldorf

Daniel Salzmann – Joel Yeboah, Jayron-Cain Hanke, Hans Kenzo Schneider, Hasan Yasa, Kaito Yoshizawa, Gianluca Accetta Trabado, Jan Bode, Gerald Aliaj, Hippolyte Chene, Matija Parezanovic.