SC St. Tönis träumt von mehr

Noch nie stand der SC St. Tönis in einem Viertelfinale des Niederrheinpokals. Gast im Yayla-Sportpark, wo um 19.30 Uhr angepfiffen wird, ist Oberliga-Kollege VfB Hilden. Auf den ersten Blick eine Begegnung auf Augenhöhe, zumal das Kastrati-Team in der Meisterschaft bei den vergangenen zwei Siegen gezeigt hat, dass die Formkurve nach einer kleinen Delle wieder deutlich nach oben ausschlägt. Andererseits, was aber die Vorfreude nicht trübt, waren die Hildener bisher nicht gerade der Lieblingsgegner der St. Töniser. Von sechs Spielen wurden vier verloren und zweimal ging es Unentschieden aus. Unparteiischer der Begegnung ist Felix May aus Solingen, der sonst in der 4. Liga an der Pfeife ist.
Die Vorfreude nicht trüben kann vor allen Dingen die Tatsache, dass der SC nach Siegen bei SuS Dinslaken, TuRU Düsseldorf und 1. FC Kleve endlich mal wieder Heimrecht genießt, was gerade unter der Woche wegen der unbequemen Fahrerei an einem verkehrsreichen Abend ein Vorteil sein kann. Dies war in diesem Wettbewerb in den Jahren zuvor, wo gegen Ratingen 04/19 beziehungsweise Rot-Weiss Essen das Aus kam, nur selten der Fall. Dauergewinner RWE musste dieses Mal überraschend schon in der 2. Runde gegen Rot-Weiß Oberhausen mit 2:3 die Segel streichen.
Die Hildener, in der Oberliga aktuell auf Platz vier stehend und zuletzt in Holzheim in der Nachspielzeit erfolgreich, zogen durch Erfolge bei der DJK Sparta Bilk (Bezirksliga Düsseldorf), Sportfreunde Niederwenigern und Ratingen 04/19 in diese Runde ein; übrigens auch alle auswärts.
In der zweiten Saison beim VfB spielen die Ex-Uerdinger Pascal Weber und Phil Zimmermann. Wobei der 35-jährige Routinier Weber, der immer noch bestens weiß, wo das gegnerische Tor steht und in Krefeld nur ein kurzes unglückliches Intermezzo gab, wieder gesagt werden muss, denn Hilden ist sein eigentliches sportliches Zuhause. Bester VfB-Vollstrecker ist aktuell der vom ETB Schwarz-Weiß Essen gekommene Mohamed Cisse mit sieben Treffern. Übrigens stehen sich die beiden Pokalkontrahenten in der Meisterschaft am 12. Dezember in Hilden erneut gegenüber.
Mit Ausnahme von Youngster Ibraim Ilazi, der weiter an einer Schulterblessur laboriert, ist der St. Töniser Kader komplett. Die zuletzt geschonten Luca Esposito (leichte Knochenverletzung) und Morten Heffungs (Erkältung) sind wieder dabei, weshalb Trainer Bekim Kastrati im Prinzip die Qual der Wahl hat. Zur anstehenden Partie meint der 46-Jährige: „Ich denke, es wird etwas mehr aus dem Spiel gemacht, als nötig. Natürlich ist es schön, im Viertelfinale zu stehen; und das als Oberligist. Hilden hat eine erfahrene Mannschaft, die gefühlt seit 20 Jahren immer ziemlich weit oben mitmischt. Wir haben es am letzten Wochenende gut geschafft, uns auf die Auseinandersetzung in Baumberg zu konzentrieren. Nun geht es weiter und ich will nicht verhehlen, dass allen nun ein besonderer Reiz anzumerken ist.“