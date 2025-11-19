SC St. Tönis träumt von mehr

In der zweiten Saison beim VfB spielen die Ex-Uerdinger Pascal Weber und Phil Zimmermann. Wobei der 35-jährige Routinier Weber, der immer noch bestens weiß, wo das gegnerische Tor steht und in Krefeld nur ein kurzes unglückliches Intermezzo gab, wieder gesagt werden muss, denn Hilden ist sein eigentliches sportliches Zuhause. Bester VfB-Vollstrecker ist aktuell der vom ETB Schwarz-Weiß Essen gekommene Mohamed Cisse mit sieben Treffern. Übrigens stehen sich die beiden Pokalkontrahenten in der Meisterschaft am 12. Dezember in Hilden erneut gegenüber.

Mit Ausnahme von Youngster Ibraim Ilazi, der weiter an einer Schulterblessur laboriert, ist der St. Töniser Kader komplett. Die zuletzt geschonten Luca Esposito (leichte Knochenverletzung) und Morten Heffungs (Erkältung) sind wieder dabei, weshalb Trainer Bekim Kastrati im Prinzip die Qual der Wahl hat. Zur anstehenden Partie meint der 46-Jährige: „Ich denke, es wird etwas mehr aus dem Spiel gemacht, als nötig. Natürlich ist es schön, im Viertelfinale zu stehen; und das als Oberligist. Hilden hat eine erfahrene Mannschaft, die gefühlt seit 20 Jahren immer ziemlich weit oben mitmischt. Wir haben es am letzten Wochenende gut geschafft, uns auf die Auseinandersetzung in Baumberg zu konzentrieren. Nun geht es weiter und ich will nicht verhehlen, dass allen nun ein besonderer Reiz anzumerken ist.“